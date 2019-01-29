Kızım 17. yeni bölüm 2. fragman geldi! Demir kızı için kadın kılığına giriyor!

Kızım 17. yeni bölümden 2 fragman TV8'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Demir ve Uğur kılık değiştiriyor. Hem de kadın kılığına giriyorlar ve Öykü'yü görmeye gidiyorlar. Ayrıca jileti polise yakalatmak için bir plan yapıyorlar. Ancak tuzağa kendileri düşüyorlar. İşte Kızım 17. yeni bölüm fragmanları...

KIZIM 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KIZIM 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 16. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Uğur, Asu’ya Öykü ile biraz konuşmak istediğini söyler. Öykü’ye mahkemede neden Asu’yu tercih ettiğini sorar ancak Öykü cevap vermez. Uğur Öykü’nün birşeylerden çekindiğini zanneder. Öykü, babasının evininanahtarını Uğur’a veirir ve ona hoşçakal der. İçeri dönen Öykü’ye Asu Uğur’la ne konuştuğunu sorar ama Öykü “hiç” diyerek geçiştirir.

DEMİR KÖR KÜTÜK SARHOŞ

Bu arada Cemal Asu’yu arar. Asu, Öykü’nün onu seçtiği için çok sevinçli olduğunu söyleyerek ona teşekkür eder. Demir, gece kulübünde kendini bilemeyecek duruma gelene kadar içer. Barda barmenden bir içki daha ister. Barmenle konuşmaya çalışır. Öykü’nün Asu’yu seçmiş olması onu derinden yaralamıştır. Demir sarhoş bir şekilde barın üzerine çıkarak orada bulunan herkese bir karar aldığını, bu geceden sonra hayatını yaşayacağını söyler. Demir’in sarhoşluğuna bardakiler dayanamaz ve onu dışarı atarlar.

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CANDAN ASU’NUN TELEFON NUMARASINI İSTİYOR

Sabah evden çıkan Cemal’den Candan Asu’nun telefon numarasını ister. Cemal, Candan’a onu tanıması için fırsat vermesini sandığı gibi bir insan olmadığını söyler. Candan, “şimdi konuşmanın sırası değil” der. Sabah Öykü okula geç kaldığı için telaşlanır. Asu’yu uyandırı ve okula geç kaldığını söyler. Asu uyku sersemliğiyle olan biteni anlamamıştır.



ASU PARANIN KOKUSUNU ALIYOR

Cemal ve Asu avukatın yanına gelir. Avukattan Öykü’nün masrafları için para talep ederler. Avukat onlardan bir vekaletname ister. Asu bunu öğrenince para geleceği için çok sevinir. Bu arada Öykü’nün ilaçlarından bir tane kalmıştır. Öykü artık iyi olduğunu düşünerek kalan ilacı ertesi gün içmeye karar verir. Uğur ve Demir para kazanmak için eski işlerine geri dönmeye karar verirler. Yapacakları yeni işin ayrıntılarını öğrenirler.



ASU ÖYKÜ’YE YİNE AYNI SORUYU SORUYOR

Asu avukatın yanından ayrıldıktan sonra Öykü’yü almak için okula gelir. Onu beklerken İlayda’nın annesi ile tanışır. Bu sırada Öykü gelir. Asu Öykü’ye aldığı hediyeyi verir ardından da sabahki aksiliklerin bir daha yaşanmayacağı sözünü verir. Eve doğru giderlerken Öykü’ye mahkemede onu neden seçtiğini tekrar sorar ama Öykü yine sorusuna cevap vermez.