Kızım 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir’in büyük özlemi! (Kızım 16. son bölüm izle)

Kızım 17. yeni bölüm fragmanı yayında! Kızım dizisi 16. son bölümde; Öykü mahkemede Asu'yu seçince, Demir onsuz yeni yaşantısına alışmaya çalışır. Ancak belli etmese de Öykü'nün seçimine bozulmuştur ve onu özlemektedir. Asu için ise durum sandığından çok daha zorlu geçmektedir. Öykü'nün sorumlulukları ona iyiden iyiye ağır gelmeye başlamıştır. Bu arada Jilet Cemal ile birlikte Demir ve Uğur'u içeri tıkmak için plan yapıyor. İşte Kızım dizisi 16. son bölüm izleme linki...

KIZIM 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







Kızım 16. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Demir, Öykü’nün Asu’yu seçmesini bir türlü hazmedemiyor ve gece kulübünde kör kütük sarhoş oluyor. Asu, Öykü’den mahkemede onu neden seçtiğini ısrarla soruyor ama cevap alamıyor. Asu sonunda pes ediyor. Öykü’ye bir mektup veriyor ardından “Hoşçakal” diyerek arkasına bakmadan onu terk ediyor. Öykü çaresiz babasının yaşadığı eve geri dönüyor. Candan Cemal’den Asu’nun telefon numarasını istiyor. 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 16. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Uğur, Asu’ya Öykü ile biraz konuşmak istediğini söyler. Öykü’ye mahkemede neden Asu’yu tercih ettiğini sorar ancak Öykü cevap vermez. Uğur Öykü’nün birşeylerden çekindiğini zanneder. Öykü, babasının evininanahtarını Uğur’a veirir ve ona hoşçakal der. İçeri dönen Öykü’ye Asu Uğur’la ne konuştuğunu sorar ama Öykü “hiç” diyerek geçiştirir.

DEMİR KÖR KÜTÜK SARHOŞ

Bu arada Cemal Asu’yu arar. Asu, Öykü’nün onu seçtiği için çok sevinçli olduğunu söyleyerek ona teşekkür eder. Demir, gece kulübünde kendini bilemeyecek duruma gelene kadar içer. Barda barmenden bir içki daha ister. Barmenle konuşmaya çalışır. Öykü’nün Asu’yu seçmiş olması onu derinden yaralamıştır. Demir sarhoş bir şekilde barın üzerine çıkarak orada bulunan herkese bir karar aldığını, bu geceden sonra hayatını yaşayacağını söyler. Demir’in sarhoşluğuna bardakiler dayanamaz ve onu dışarı atarlar.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

CANDAN ASU’NUN TELEFON NUMARASINI İSTİYOR

Sabah evden çıkan Cemal’den Candan Asu’nun telefon numarasını ister. Cemal, Candan’a onu tanıması için fırsat vermesini sandığı gibi bir insan olmadığını söyler. Candan, “şimdi konuşmanın sırası değil” der. Sabah Öykü okula geç kaldığı için telaşlanır. Asu’yu uyandırı ve okula geç kaldığını söyler. Asu uyku sersemliğiyle olan biteni anlamamıştır.

ASU PARANIN KOKUSUNU ALIYOR

Cemal ve Asu avukatın yanına gelir. Avukattan Öykü’nün masrafları için para talep ederler. Avukat onlardan bir vekaletname ister. Asu bunu öğrenince para geleceği için çok sevinir. Bu arada Öykü’nün ilaçlarından bir tane kalmıştır. Öykü artık iyi olduğunu düşünerek kalan ilacı ertesi gün içmeye karar verir. Uğur ve Demir para kazanmak için eski işlerine geri dönmeye karar verirler. Yapacakları yeni işin ayrıntılarını öğrenirler.

ASU ÖYKÜ’YE YİNE AYNI SORUYU SORUYOR

Asu avukatın yanından ayrıldıktan sonra Öykü’yü almak için okula gelir. Onu beklerken İlayda’nın annesi ile tanışır. Bu sırada Öykü gelir. Asu Öykü’ye aldığı hediyeyi verir ardından da sabahki aksiliklerin bir daha yaşanmayacağı sözünü verir. Eve doğru giderlerken Öykü’ye mahkemede onu neden seçtiğini tekrar sorar ama Öykü yine sorusuna cevap vermez.