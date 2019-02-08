Demir Candan’a aşkını itiraf ediyor! Kızım 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kızım 18. son bölüm izle)

Kızım dizisi 18. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 18. son bölümde; Demir polisin ve taşlardan kurtulmak için bir plan yapıyor. Jilet, Cemal'e Demir'e çok güzel bir final yazdığını söylüyor. Bu arada Cemal Öykü'yü kaçırıyor. Kızının kaçırıldığını okul müdürünün konuşmasından öğrenen Demir büyük şok yaşıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 17. son bölüm izleme linki...

Kızım 18. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Uğur, Öykü’yü okuldan attırmak isteyen Öykü’nün sınıf arkadaşı olan İlayda’nın annesi Ayla’nın üzerine yürüyor. Öykü babasına Candan’ın evleneceğini söylüyor. Demir, Candan’ın işyerine giderek ona olan aşkını itiraf ediyor ve Murat’la evlenmemesini istiyor. Peki 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 19. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 18. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Uğur ve Demir, polislerin yaptığı baskının ardından villada sıkışıp kalırlar. Dışarda Cemal operasyonu gizlice seyretmektedir. Polis villanın heryerinde arama yapar ancak Uğur ve Demir kaçmıştır. Uğur ve Demir polisten kurtuldukları sandığı anda arkalarından Cemal seslenince büyük şok yaşarlar. Cemal silahını Demir’in suratına dayamışken Uğur da silahını Cemal’e doğrultur. Cemal Uğur’un tetiği çekmeye cesareti olmadığını söyleyince Uğur eski Uğur olmadığını söyler. Cemal kendini riske atmaz ve silahını indirir.

JİLET ÖYKÜ’YÜ TAKİP EDİYOR

Uğur ve Demir hızla uzaklaşırlar. Uğur Demir’e plan yapmaları gerektiğini söyler. Bu arada Öykü onu okula götürecek servisin şoförü ile tanışır. Dışarda Jilet’in adamı onu takip etmektedir. Jilet, Öykü’nün okula kaçta gidip geldiğini öğrenmesini ister. Ardından Cemal’i arayarak akşam yanına gelmesini ister. Demir ve Uğur kaldıkları otele geldiklerinde otel görevlisi kimliklerini getirmedikleri için zor durumda kaldığını söyler. Demir bu ısrar karşısında bağırıp çağırır. Uğur kimliklerini getireceğini söylese de görevli bir türlü ikna olmaz. Otel görevlisinin ısrarından kurtulamayacağını anlayan Uğur görevliye kafa atar.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

AYLA ÖYKÜ’YÜ OKULDAN ATTIRMAK İSTİYOR

Öykü okula geldiğinde İlayda’nın annesi ile arşılaşır. Ayla, Mertcan’ın annesine imza toplayıp Öykü’yü okuldan attırmak istediğiğini söyler. Bu sırada Jilet’in adamları da okulun önüne gelmiştir. Demir ve Uğur dışarda tanınmamak için yeni kostümler bulmak için eski kıyafetler satan bir dükkana girer. Dükkan sahibi tam onlara göre bir kıyafetleri olduğunu söyler. Bu kıyafetler iki yaşlı insan kostümüdür.

CANDAN’IN KAFASI KARIŞIYOR

Murat evlenme teklifi yaptığı Candan’ın işyerine gelir. Candan evlilik planı ile ilgili kafasıda soru işaretleri olduğunu söyler. Murat’tan özür diler. Murat ona destek olmak için yanında olduğunu söyleyerek onu akşam yemeğine davet eder. Bu arada Uğur ve Demir yeni kostümleriyle yeni bir otele gelirler. Otel görevlisi kimlik isteyince aralarında tartışmaya başlarlar. Otel görevlisi tartışma uzayınca pes eder ve kimliklerini daha sonra alacağını söyleyerek onlara oda verir.

ÖYKÜ VE İLAYDA KAVGA EDİYOR

Öykü sınıfta İlayda’nın babası hakkında söyledikleri için sıkıntı yaşar. Araya giren Mertcan’a rağmen İlayda’nın sözleri canını sıkmıştır. İlayda ile kavga edecekken öğretmeni Sevgi gelir. Öykü’yü dışarıya çıkararak ona moral vermeye çalışır. Sevgi öğretmen Öykü’den canı sıkıldığında gelip ona anlatmasını ister.

CANDAN MURAT’A TEPKİ GÖSTERİYOR

Sabah Demir Uğur’u uyandırarak hem taşlardan hem de yaşadıkları durumdan kurtaracak bir planı olduğunu söyler. Planını açıkladıktan sonra ona bir şey olursa Öykü’ye onun bakmasını ister. Candan akşam Mutrat ile yemekte buluşur. Murat’ın anne ve babasınında orada olduğunu görünce çok şaşırır. Murat durumu anlatmaya çalışır ancak Murat’ın annesinin evlenecekleri konusunda söylediklerini duyunca canı çok sıkılır. Candan işle ilgili çok acil bir işi çıktığını söyleyerek çekip gider.

DEMİR CANDAN’IN EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Demir Öykü’nün kaldığı yurda kılık değiştirip girer. Kızına Cemal’den başka kimin onu görmeye geldiğini sorar. Öykü Candan’ın da geldiğini ardından da Candan’ın Murat ile evleneceğini anlatır. Demir Öykü’nün anlattıklarına çok şaşırır.