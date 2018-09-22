Öykü ile babası sokakta kalıyor! Kızım 2. Bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı!

Öykü babası Demir’e kavuşur, ama babası onu istemez ve yıllar sonra baba kızın yolları ayrılamayacak şekilde kesişir. Öykü akıllı ve vicdanlı bir kız çocuğudur. Babası Demir ise yalancı ve dolandırıcıdır. Demir bir çocuğa babalık edecek biri olmasa da Öykü ondan vazgeçmemekte kararlıdır. Demir arkadaş Uğur ile dolandırıcılık yaparak geçimini kazanır. Kızım 2. Bölümde Demir ile Öykü evsiz kalır. Çünkü 5 aydır kiralarını ödememektedir. Evden atılırlar. Demir “Yol yakınken kurtar kendini” dese de Öykü babasını bırakmaz. İşte Kızım 2. Bölüm 2. fragmanı…

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Kızım dizisi TV8 ekranlarında Öykü ile babası Demir'in hikayesini ele alıyor. Dizinin ilk bölümünün yayınlanması ile izleyicileri Kızım dizisinin 2. Bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Kızım dizisi 2. Bölüm yeni fragmanlarda Demir ile Öykü'nün yakınlaşacağı görülüyor. Ayrıca Demir'in neden sorumsuz biri olduğuna da açıklık getiriliyor. İşte Kızım dizisi 2. Bölüm 2. Fragmanı…

KIZIM 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KIZIM 2. BÖLÜM İLK FRAGMAN

KIZIM 1. BÖLÜM ÖZETİ

Öykü okuldan eve döndüğünde gözlerine inanamaz. Çünkü teyzesi evi boşaltıp gitmiştir. Odasına girdiğinde valizini ve valizin üstünde teyzesinin ona yazdığı mektubu bulur. Mektupta artık ona bakamayacağını ve babasının adı ve adresinini yazmıştır. Babası Demir Göktürk, bir dolandırıcıdır. Yaptığı en son işte yakayı ele veren Demir polislerce gözaltına alınır.

Öykü valizini de alarak babasının olduğu adresi bulmaya çalışır. Babasının arkadaşı ve ortağı olan Uğur’la merdivenlerde karşılaşır. Uğur’a Demir’in kızı olduğunu söyler. Uğur’a babasının nerde olduğunu sorunca Uğur bu soruya cevap veremez. Öykü’yü de yanına alan Uğur, avukatla birlikte karakola gider. Nezarethanede Demirin yanına giden Uğur kızını bulduğunu ve onu kurtaracağını söyleyince Demir bağırarak “benim kızım yok” der. Hakim karşısına çıkan Demir kızına bakmak zorunda olduğunu ve hayatını ona adamak istediğini söyler. Hakim Öyküyü de dinlemek ister. Öykü’ye babasını tanımadığını bu yüzdende onu bir yurda yerleştirebileceklerini söyleyen hakime karşı çıkar ve babası ile yaşamak istediğini söyler. Avukat Demir’in tahliyesini ister, cezası ertelenen Demir serbest bırakılır. Serbest kalan Demir, Uğur’a kızı alıp götürmesini söyler. Uğur, Öykü’nün kendi kızı olduğunu ve bakmak zorunda olduğunu söyler.

KIZIM 1. BÖLÜM İZLE

“BEN SENİN BABAN DEĞİLİM”

Çaresiz kalan Demir kurtulmak için Öykü’ye ben senin baban değilim diyerek başından sağmak ister. Ancak Öykü hakime gerçeği anlatmak isteyince Demir panikleyerek şaka yaptığını söyler. Öykü ile teyzesini aramaya giderler. Teyzesi ile kaldıkları eve gelince kapıyı açmaya çalışır ancak beceremez. Demir kendisi denemek ister ve anahtarı kırar. Eve girmenin yollarını bulmak isterken evin camında kiralık tabelasını görürler. Emlakçıya gittiklerinde, durumun iç yüzü ortaya çıkar. Öykü’den teyzesinin numarasını arar ama numara kullanılmamaktadır. Teyzesinin de dolandırıcı olduğunu söyleyen babasına hak verir.

ÖYKÜ İLE CANAN TANIŞIYOR

Babasıyla yemek yiyen Öykü yediklerinin parasını ödemek istemeyen babasının planını öğrenince yapmak istemez. Çaresiz kalan öykü para bulmak için müşterilerden birinin masasına giderek falına bakabileceğini söyler. Masasına gittiği kişi Candan’dır. Önce falına baktırmak istemeyen Candan daha sonra ikna olur ve falına baktırır ve Öykü’ye para verir. Babasına parayı veren Öykü hesabı ödemesini ister.

Babasıyla eve dönen öykü kapıda yavru bir köpek görür ve ona bakmak ister. Demir, “Kendine ev buldun köpek mi eksik kaldı” diyerek karşı çıkar. Babasının evindeki düzensizlik ve pisliğe içerleyen Öykü evi temizlemeye başlar. Demir beğenmiyorsa evden gitmesini ister, ancak Öykü karşı çıkıp, gitmeyeceğini söyler.

Candan bir veterinerdir. Bir doğum sırasında gelen bir telefonla şok olur. Arayan avukattır ve babasının öldüğünü söyler. Avukatın yanına giden Candan’a babasından kendisine miras kaldığını öğrenir. Fakat mirası kabul etmeyeceğini söyler. Babasından kalan ev ve diğer malların satılamasını ister. Avukat babasının evinin anahtarını verir. Ev ikinci dereceden bir tarihi eser olduğu için satılmasının zaman alacağını öğrenen Candan eve gider.

CANDAN’I DOLANDIRMA PLANLARI

Uğur, Demir'e yeni bir iş teklifi ile gelir. Candan'dan söz etmeye başlar. Candan'ın ailesinden kalan 3 değerli tabloyu ele geçirme planını anlatır. Bir de Öykü'ye hırsızlık yaptıklarını söyler. Demir ile Uğur, Candan'ı dolandırmak için plan yapmaya başlar. İşi alacakları kişiye(Jilet) gidip tabloları olduğundan çok daha düşük fiyata satın alarak para kazanacaklardır. Jilet ellerine bir dosya tutuşturur ve Demir, Candan'ı bir kez daha böyle görmüş olur.

Babası ile okulan gelen Öykü çok mutludur. Arkadaşlarının onunla dalga geçmesi ile baş etmek zorundadır. Demir, Öykü'yü kabul edemez.

Babasının sorumsuzluğu yüzünden sokakta kalan Öykü köpeği ile beraber yağmurda ıslanır. Candan yardımseverliği ile ortaya çıkar ve Öykü’nün köpeğini tedavi edip onu evine götürür. Ardından da babası ile yaşadığı evine kadar götürür. Öykü eve geldiğinde babası Demir'in keyfi yerindedir, arkadaşları ile oyun oynamaktadır.

ÖYKÜ HER ŞEYİ DUYAR

Uğur ile Demir konuşurken Öykü, Candan'ı dolandıracaklarını öğrenir. Yağmurda kaldığı için ateşler içinde uyanan Öykü, Candan için yola çıkar ama Demir'e yakalanır. Demir onu yatırıp istemeye istemeye Öykü ile ilginmeye başlar. O kadar acımasız davranır ki Öykü gözyaşlarını tutamaz.

Öykü inatla doktora gitmez ve geçmişte teyzesi ile yaptığı diyalogu hatırlar. Öykü'nün bir hastalığı vardır ve bunu saklamak ister.

Ve son sahnede Candan, Öykü ve Demir karşı karşıya gelirler. Peki Öykü gerçeği Candan'a söyleyebilecek mi?