Kızım 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü’nün mutluluğuna gölge düşecek! (Kızım 19. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 19. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 19. son bölümde; Candan Demir'e 'sen doğru insansın' diyerek evlenme teklifi ediyor. Candan ve Demir, Öykü'yü mutlu etmek için bir evlilik oyunu oynuyor. Demir evlilik hayatına ayak uydurmakta oldukça zorlanıyor. Cemal, Demir'e yeni bir sürpriz hazırlıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 19. son bölüm izleme linki...

Kızım 19. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Candan ile Demir, Öykü’yü yurttan almak için yıldırım nikahı kıyıyor. Öykü bu haberle çok mutlu oluyor ama hastalığı ilerlemeye devam ediyor. Öykü uyurgezerliği ile babasını bir kez daha korkutuyor. Cemal, Candan ile Demir’i yıldırım nikahı yaptığını öğreniyor ve ‘gösteririm ben onlara günlerini’ diyor. Peki 20. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Candan ile Demir Öykü için evlilik yoluna giriyor. Candan, Demir’e evlenme teklifi ediyor. Demir bu teklifi şaşkınlıkla karşılıyor. Öykü’yü kurtarmak için yıldırım nikahı kıyıyorlar. Demir, Candan ve Öykü birlikte yaşamaya başlıyor. Candan, evin hakimiyetini ilk günden ele alıyor. Demir de bu duruma alışmakta zorluk çekiyor. Hatta ‘bekarlığı bu kadar çabuk özleyeceğimi düşünmemiştim’ diyor.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ÖYKÜ’NÜN UYURGEZERLİĞİ DEMİR’İ KORKUTUYOR

Öykü bir gece yarısı yatağından kalkarak Demir’in yattığı odaya gidiyor. Demir uyanıp Öykü’ye orada ne işi olduğunu sorunca Öykü’nün bu durumun farkında olmadığını anlıyor. Öykü’nün uyurgezer olduğunu fark eden Demir doktoruna bu durumu soruyor. Doktor Öykü’nün hastalığından dolayı uyurgezer olabileceğini söylüyor.

CEMAL’DEN YENİ PLAN

Cemal, Demir ile Candan’ın yıldırım nikahı ile evlendiğini duyuyor. Cemal bu mutluluğu bozmak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.