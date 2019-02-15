Kızım 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü’nün mutluluğuna gölge düşecek! (Kızım 19. Son bölüm izle)

Kızım 19. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Candan ile Demir, Öykü’yü yurttan almak için yıldırım nikahı kıyıyor. Öykü bu haberle çok mutlu oluyor ama hastalığı ilerlemeye devam ediyor. Öykü uyurgezerliği ile babasını bir kez daha korkutuyor. Cemal, Candan ile Demir’i yıldırım nikahı yaptığını öğreniyor ve ‘gösteririm ben onlara günlerini’ diyor. Peki 20. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….
KIZIM 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KIZIM 19. SON BÖLÜM ÖZETİ
Candan ile Demir Öykü için evlilik yoluna giriyor. Candan, Demir’e evlenme teklifi ediyor. Demir bu teklifi şaşkınlıkla karşılıyor. Öykü’yü kurtarmak için yıldırım nikahı kıyıyorlar. Demir, Candan ve Öykü birlikte yaşamaya başlıyor. Candan, evin hakimiyetini ilk günden ele alıyor. Demir de bu duruma alışmakta zorluk çekiyor. Hatta ‘bekarlığı bu kadar çabuk özleyeceğimi düşünmemiştim’ diyor.
ÖYKÜ’NÜN UYURGEZERLİĞİ DEMİR’İ KORKUTUYOR
Öykü bir gece yarısı yatağından kalkarak Demir’in yattığı odaya gidiyor. Demir uyanıp Öykü’ye orada ne işi olduğunu sorunca Öykü’nün bu durumun farkında olmadığını anlıyor. Öykü’nün uyurgezer olduğunu fark eden Demir doktoruna bu durumu soruyor. Doktor Öykü’nün hastalığından dolayı uyurgezer olabileceğini söylüyor.
CEMAL’DEN YENİ PLAN
Cemal, Demir ile Candan’ın yıldırım nikahı ile evlendiğini duyuyor. Cemal bu mutluluğu bozmak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.