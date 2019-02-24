Kızım 21. yeni bölüm fragmanı: Öykü Demir’i unutuyor! (Kızım yeni bölüm fragmanı izle)

Kızım 21. yeni bölüm fragmanı TV8 ekranında seyirci karşısına çıktı. Kızım dizisinin yeni bölüm fragmanında; Öykü hafıza kaybı yaşıyor. Demir'i ve onunla geçirdiği hayatı hatırlamıyor. Ayrıca Öykü'nün taburcu edilemeyeceği söyleniyor. Demir deliye dönüyor. Öykü teyzesini göremeyince çok korkuyor. Demir, Öykü'nün onu hatırlaması için kendini paralıyor. İşte Kızım 21. yeni bölüm fragmanı...

KIZIM 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, Asu’nun günlüğünü okuyor. Öykü’nün babası gerçek babasının kim olduğuyla ilgili yazdıklarını okuduktan sonra şok geçiriyor. Asu Öykü’nün gerçek babasının o olduğunu yazmıştır. Cemal’in gerçekleri sindirmesi kolay değildir. Ne yapacağını düşünür. Yapacağı tek şey vardır; durumu Demir’e anlatmak. Bunun için Demir’in evine gider. Demir, Cemal’i karşısında görünce çileden çıkar ve yakasına yapışır.

CANDAN: ÖYKÜ ÇOK ŞANSLI!

Candan, Öykü ve Demir arasındaki ilişkiyi gıpta ile izler. Demir’e bu konudaki düşüncelerini samimiyetle açıklar. Candan, Demir’e “Öykü çok şanslı. Onunla yemek yapan, okula giden, eğlenen onu dinleyen bir babası var” der.



ÖYKÜ MUTLULUĞUNU MERTCAN’LA PAYLAŞIYOR

Bu arada Öykü çok mutludur. Mutluluğunu okuldaki en yakın arkadaşı Mertcan ile paylaşıyor. Mertcan’a çok mutlu olduğunu çünkü babasının geri döndüğünü, Candan ablasının onlarla birlikte yaşamaya başladığını anlatır. Okul çıkışında kendisini almaya gelen babasına bir daha bir araya gelemeyecekleri için çok korktuğunu anlatır. Demir şaşırmıştır. Öykü’ye “O nasıl laf öyle” diyerek serzenişte bulunur. Öykü de, “Cemal sana çok kötü şeyler yapacaktı, senin canını yakacaktı baba” diyerek gözyaşları içinde ona sarılır.

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DEMİR PARA BULMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Demir için asıl zorluklar yeni başlamıştır. Paraya ihtiyacı vardır ve bu parayı bulması o kadar da kolay değildir. Üstelik Candan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili gerçekleri ona bir daha hatırlatması ve çalışması gerektiği konusundaki sözleri Demir’i iyice bunaltmıştır. Uğur’a paraya ihtiyacı olduğunu anlatır ve ondan borç ister. Fakat Uğur’un da ondan farkı yoktur. Para onda da yoktur. Demir sonunda Candan’ın kliniğinde çalışmaya başlıyor.



ÖYKÜ’NÜN HASTALIĞI DEPREŞİYOR

Öykü sınıfta hastalığı ile ilgili belirtilerden birini yaşıyor. Öğretmeninin sorduğu soruya cevap vermek için parmağını kaldırıyor. Öğretmeni sorunun cevabını başka birinden alır ancak Öykü tepkisiz bir şekilde parmağı havada kala kalır. Öğretmeni Ökü’ye seslenir ama onu duymaz. Öykü’nün bu durumuna arkadaşı Mertcan, “Öğretmenim Öykü bozuldu” şaka ile karışık yorum yapar.

ÖYKÜ KAYIP

Öykü hala bilinçsiz bir durumdadır. Okuldan çıkıp gider. Öğretmeni her yerde onu arara ancak bulamaz. Durumu Demir’e telefonla bildirir. Demir Öykü’nün kayıp olduğunu duyunca doğruca okula gider. Bu arada Mertcan Demir’e Öykü’nün teyzesi ile ilgili anlattığı şeylerden bahseder. Demir okuldan çıktığı gibi Öykü’nün daha önce teyzesi ile birlikte yaşadığı eve gider. Kızını merdivenlerin başında oturmuş şekilde bulur.

DEMİR ŞOKE EDEN TEPKİ

Demir kızına, “ne yapıyorsun burda” diyerek elini ona doğru uzattığında beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Öykü, Demir’in elini ittirerek, “Siz kimsiniz” diyor. Demir perişan olmuştur. Öykü onu tanımamıştır. Demir tekrar bir hamle yaptığında Öykü “Dokunmayın bana. Ben burada teyzemi bekliyorum. Hem benim yabancılarla konuşmam yasak” deyince Demir’in gözleri yaşarır.