Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cemal Öykü’nün gerçek babasını öğreniyor! (Kızım 20. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 20. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 20. son bölümde; Cemal, Asu'nun günlüğünde okudukları ile şok geçirir. Öykü'nün gerçek babası ile ilgili yazdıjkalrı olayların seyrini değiştiriyor. Öykü ise çok mutludur. Babsına kavuşmuş, Candan onların evinde kalmaya başlamıştır. Ancak bu mutluluğa gölge düşürecek olayların başlamasından haberi yoktur. Candan ise Öykü ve Demir'in arasındaki ilişkiyi gıpta ile izliyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 20. son bölüm izleme linki...

Kızım 20. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Demir, Öykü’ye tamamen kavuştuktan sonra bambaşka biri olup çıkıyor. Kızının ihtiyaçlarını karşılamak için Candan’ın yanında çalışmaya başlıyor. Öykü, Candan’ın da onlar ile birlikte aynı evde kalmasından dolayı çok daha keyifli ve mutludur. Ancak, hastalığı da iyiden iyiye hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşıyor. Peki 20. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 21. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, Asu’nun günlüğünü okuyor. Öykü’nün babası gerçek babasının kim olduğuyla ilgili yazdıklarını okuduktan sonra şok geçiriyor. Asu Öykü’nün gerçek babasının o olduğunu yazmıştır. Cemal’in gerçekleri sindirmesi kolay değildir. Ne yapacağını düşünür. Yapacağı tek şey vardır; durumu Demir’e anlatmak. Bunun için Demir’in evine gider. Demir, Cemal’i karşısında görünce çileden çıkar ve yakasına yapışır.

CANDAN: ÖYKÜ ÇOK ŞANSLI!

Candan, Öykü ve Demir arasındaki ilişkiyi gıpta ile izler. Demir’e bu konudaki düşüncelerini samimiyetle açıklar. Candan, Demir’e “Öykü çok şanslı. Onunla yemek yapan, okula giden, eğlenen onu dinleyen bir babası var” der.

ÖYKÜ MUTLULUĞUNU MERTCAN’LA PAYLAŞIYOR

Bu arada Öykü çok mutludur. Mutluluğunu okuldaki en yakın arkadaşı Mertcan ile paylaşıyor. Mertcan’a çok mutlu olduğunu çünkü babasının geri döndüğünü, Candan ablasının onlarla birlikte yaşamaya başladığını anlatır. Okul çıkışında kendisini almaya gelen babasına bir daha bir araya gelemeyecekleri için çok korktuğunu anlatır. Demir şaşırmıştır. Öykü’ye “O nasıl laf öyle” diyerek serzenişte bulunur. Öykü de, “Cemal sana çok kötü şeyler yapacaktı, senin canını yakacaktı baba” diyerek gözyaşları içinde ona sarılır.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

DEMİR PARA BULMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Demir için asıl zorluklar yeni başlamıştır. Paraya ihtiyacı vardır ve bu parayı bulması o kadar da kolay değildir. Üstelik Candan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili gerçekleri ona bir daha hatırlatması ve çalışması gerektiği konusundaki sözleri Demir’i iyice bunaltmıştır. Uğur’a paraya ihtiyacı olduğunu anlatır ve ondan borç ister. Fakat Uğur’un da ondan farkı yoktur. Para onda da yoktur. Demir sonunda Candan’ın kliniğinde çalışmaya başlıyor.

ÖYKÜ’NÜN HASTALIĞI DEPREŞİYOR

Öykü sınıfta hastalığı ile ilgili belirtilerden birini yaşıyor. Öğretmeninin sorduğu soruya cevap vermek için parmağını kaldırıyor. Öğretmeni sorunun cevabını başka birinden alır ancak Öykü tepkisiz bir şekilde parmağı havada kala kalır. Öğretmeni Ökü’ye seslenir ama onu duymaz. Öykü’nün bu durumuna arkadaşı Mertcan, “Öğretmenim Öykü bozuldu” şaka ile karışık yorum yapar.

ÖYKÜ KAYIP

Öykü hala bilinçsiz bir durumdadır. Okuldan çıkıp gider. Öğretmeni her yerde onu arara ancak bulamaz. Durumu Demir’e telefonla bildirir. Demir Öykü’nün kayıp olduğunu duyunca doğruca okula gider. Bu arada Mertcan Demir’e Öykü’nün teyzesi ile ilgili anlattığı şeylerden bahseder. Demir okuldan çıktığı gibi Öykü’nün daha önce teyzesi ile birlikte yaşadığı eve gider. Kızını merdivenlerin başında oturmuş şekilde bulur.

DEMİR ŞOKE EDEN TEPKİ

Demir kızına, “ne yapıyorsun burda” diyerek elini ona doğru uzattığında beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Öykü, Demir’in elini ittirerek, “Siz kimsiniz” diyor. Demir perişan olmuştur. Öykü onu tanımamıştır. Demir tekrar bir hamle yaptığında Öykü “Dokunmayın bana. Ben burada teyzemi bekliyorum. Hem benim yabancılarla konuşmam yasak” deyince Demir’in gözleri yaşarır.