Kızım 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü’nün gerçek babası Cemal (Kızım 21. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 21. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 21. son bölümde; Öykü'nün hafızasını kaybetmesi Demir'i ve Candan'ı perişan ediyor. Demir, Öykü'nün kendisini hatırlaması için elinden ne gelirse yapıyor. Uğur'un Öykü'nün tekrar hatırlamasını sağlamak için Demir'e bir yol gösteriyor. Candan Demir'i tekrar hırsızlık yapmaması için uyarıyor. Cemal Asu'nun yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlıyor ve bunun için her şeyi göze alıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 21. son bölüm izleme linki...

Kızım 21. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Öykü’nün hastalığı çok ilerliyor büyük bir atak geçirerek hafızasını kaybediyor. Demir, Öykü’nün kendisini ve geçmişi hatırlaması için Uğur ile birlikte bir plan yapıyor. Öykü okulda bayılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanenin sahibi Murat Candan’dan intikam almak için acımasız bir yola başvuruyor. Cemal babalık testi sonuçlarını alınca büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Peki 22. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 22. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kimseye haber vermeden okuldan ayrılan Öykü, hala teyzesi ile beraber yaşadıklarını sandığı eve gider. Kapıyı çalar ama kapıyı açan olmaz. Demir sonunda Öykü’yü bulduğu için çok sevinir onu merdivenlerde oturmuş teyzesini beklerken bulur. Öykü diye seslenir. Yanına gittiğinde ise Öykü’nün bakışları onu endişelendirir.

“SİZ KİMSİNİZ?”

Merdivenlerden çıkıp yanına giderken Öykü onu hala tanımamıştır. Öykü’ye, “Kızım ne yapıyorsun burada?” diyerek elini omzuna koymaya çalışır. Fakat o anda Öykü’den hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Öykü, Demir’e “Siz kimsiniz” diye sorar. İyice afallayan Demir “kızım” diyerek tekrar bir hamle yapar ancak Öykü birden ayağa kalkarak, “Dokunmayın bana. Ben burada teyzemi bekliyorum. Hem benim yabancılarla konuşmam yasak” der. Demir’in bu sözler üzerine gözlerinden yaşlar akar.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

Öykü’yü yaşadıkları eve getirmeyi başaran Demir perişan haldedir. Öykü uyumaktadır. Demir kızının kendisini hatırlaması için elinden gelen ne varsa yapmaya karar verir ancak Öykü uyandıktan sonra çıldırmış bir şekilde teyzesinin nerede olduğunu sorar. Demir “senin evin burası” diye bağırarak Öykü’nün üzerine gider, ona “burası yatağın burası odan. Evin burası odan burası. Hatırla” der. Öykü artık zaptedilemez bir hale gelir ve aynı şekilde karşılık verir ve Demir’e “Pis yalancı, burası benim evim değil anladın mı” diyerek yakasına yapışır.

İHSAN DEMİR’E ACI GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Öykü’nün durumu ve yaşadıklarının acısıyla Demir, Candan’a ona gerçekleri söylemekten bahseder. Öykü’yü kontrollerinin yapılması için hastaneye yatırmak zorunda kalırlar. Hastanede doktor İhsan Demir’e “Öykü ne sizi ne de sizden sonraki hayatını hatırlamıyor” der. Demir duydukları karşısında şok geçirir. Demir, kızını hastaneden çıkarmak istediğinde hiç beklemediği bir cevap alır. Hastanenin sahibi Murat’ın odasına giderek “Sen benim kızımı nasıl rehin tutarsın” diyerek üzerine yürür ve masasını dağıtır.

CANDAN’DAN MURAT’A TEPKİ

Öykü’nün taburcu edilmeyeceğini öğrenen Candan da Demir’in ardından Murat’ın odasına girer. Murat’a “Sen ne yaptığının farkında mısın?. Sen benden intikam mı almaya çalışıyorsun?” diyerek tepki gösterir. Bu arada Uğur, Demir’e Öykü’nün onu hatırlamasını sağlayacak bir yol gösterir.

CEMAL ÖYKÜ’NÜN GERÇEK BABASI

Cemal Asu’nun günlüğünde yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlar. Öykü’nün gerçekten de onun kızı olup olmadığını anlamak için tek bir yol vardır. Cemal bunu gerçekleştirmek için Öykü’nün okuluna gider. Sınıfındaki askılıkta Öykü’nün montunu bulur ve Öykü’nün saç telinden birini alır. Cemal yaptırdığı babalık testinin sonucunu aldığında büyük bir şaşkınlık yaşar. Teste göre Öykü’nün gerçek babası kendisidir.