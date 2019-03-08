Kızım 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cemal, Öykü’yü almaya kararlı! (Kızım 22. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 22. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 22. son bölümde; Demir Öykü'nün kendisini ve geçmişte yaşadıkları güzel günleri hatırlayabilmesi için elinden geleni yapıyor ancak başarılı olamıyor. Öykü'nün kendi kızı olduğunu öğrenen Cemal, Candan'a Öykü'yü Demir'den alacağını söylüyor. Demir ve Candan Öykü'nün teyzesini çağırıyor. Öykü teyzesi bildiği kişiyi görünce çok seviniyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 22. son bölüm izleme linki...

Kızım 22. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Demir’in bütün çabalarına rağmen Öykü onu ve geçmişi hatırlamaz. Demir’e amca demesi onu yıkıyor. Demir ve Uğur yeni işlerinde çuvallıyor. İlayda’nın annesi Öykü’nün okuldan atılmasını istiyor ancak Candan’ın tepkisi karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Demir, Candan’a ben nasıl bir babayım diyerek” günah çıkarıyor. Peki 23. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 23. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öykü, Demir ile Uğur'un parkta atışmaları sürerken onların yanından ayrılır. Parkta Cemal'in yanına gelir. Cemal Öykü'ye “Ben senim babanım” deyince Öykü bayılır. Demir ne yapacağını şaşırır. Öykü diye seslenmesine rağmen Öykü kendinde değildir. Bu arada Demir Öykü’nün yanlarında olmadığını fark ederek onu aramaya başlar. Demir’in sesini duyan Cemal Öykü’yü bırakır. Demir ve Uğur araba ile Öykü’yü hastaneye götürürken yolda Doktor İhsan’ı arar. Öykü’nün durumunu bidirir. İhsan Öykü’yü eve götürmelerini ister. Eve geldiklerinde Candan Öykü’nün durumunu görünce neler olduğunu sorar. Uğur parkta olanları anlatır. Bu arada Doktor İhsan eve gelir. Öykü’yü muayene eder.

DOKTOR İHSAN ÖYKÜ’NÜN SON DURUMUNU AÇIKLIYOR

Cemal, Zeynep’in kaldığı otele gelir. Zeynep’le konuşmak istediğini söyler. Doktor İhsan Öykü’nün son durumunu Demir ve diğerlerine anlatır. Ancak İhsan’ın Öykü’nün kontrollerinin hastanede yapılmasını ister. Ancak en son yaşananlardan sonra Murat Öykü’den desteğini çekmiştir.

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CEMAL ÖYKÜ’YÜ ALMAYA KARARLI

Cemal, Zeynep’e Asu’nun Öykü’nün babası olduğunu neden söylemediğini sorar. Zeynep nedenini bilmediğini söyleyince Cemal de Öykü’yü Demir’e neden verdiğini sorunca Zeynep çok korktuğunu söyler ve ardından da Öykü’nün çok hasta olduğunu söyleyince Cemal şoke olur. Zeynep’e nesi olduğunu sorar. Zeynep Öykü’nün hastalığını detaylıca anlatır. Cemal çok öfkelenmiştir. Zeynep’e hazırlanmasını söyler. Zeynep nedenini sorunca onunla gelmesini ister. Zeynep onunla gelecek ve Öykü’nün Cemal’e alışması için yardım edecektir.

DEMİR: GEÇECEK BUNLAR, GEÇECEK

Demir Öykü’nün kendine gelmesinden sonra ona “Demir amca” demesinden sonra perişan oluyor. Candan Öykü’ye yemek yedirirken banyoya gider. Yüzünü suyla yıkar ve ardından, “Geçecek, bunlar da geçecek” diyerek kendini teselli etmeye çalışır.