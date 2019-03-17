Kızım 24. yeni bölüm fragmanı geldi! Demir ile Öykü kavuşuyor!

Kızım 24. yeni bölüm fragmanı TV8'de ekrana geldi. Kızım yeni bölüm fragmanında; Öykü, Demir'i tanımaya başlıyor ve kavuşuyorlar. Öykü teyzesi ile gitmek istemiyor. Öykü okulda ona hırsız dedikleri için okula gitmek istemiyor. Candan bunu sonradan öğrendiği için Demir'le tartışıyorlar. İşte Kızım 24. yeni bölüm fragmanı...

KIZIM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir Candan’ın özel hayatına müdahale ettiği için çok pişmandır. Candan’dan özür diler. Candan éUnuttum bile” diyerek Demir’in özrünü kabul eder. Bu surada kapı çalar. Gelen Zeynep’tir. Demir “ne işin var senin burda” derken Zeynep anlatacağını söylerek Öykü’ye seslenir.

“SENİ ALMAYA GELDİM”

Öykü teyzesinin sesini duyduğunda koşarak yanına gelir. Demir ve Candan şaşkın bakışlarla olanı biteni anlamaya çalışırlar. Öykü, “Teyzecim” diyerek Zeynep’e sarılır. Teyzesine nerden çıktığını soran Öykü, “beni beklemiyor muydun yoksa? Ben de seni almaya geldim”” cevabını alır. Demir ve Candan şok geçirirler.

DEMİR KIZINI BIRAKMIYOR

Demir Zeynep’in uzun bir aradan sonra çıkıp Öykü’yiü almaya gelmesini bir türlü hazmedemez. Zeynep Demir’e bütün olup bitenleri anlatır. Cemal’in kızını alıp buralardan gideceğini öğrenen Demir, ne pahasına olursa olsun kızını bırakmaya niyetli değildir. Zeynep’e “babası var burda nereye alıp gidiyor. Kapı gibi babsı var burda, hiçbir yere gidemez” diyerek son noktayı koyar.

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UĞUR: ÖYKÜ’NÜN BABASI DEMİR BEN DE AMCASIYIM

Bu arada Demir’den Cemal’in niyetini öğrenen Uğur’da Cemal’i bulur. Cemal’e “Öykü’nün babası Demir ben de amcasıyım” diyerek tepki gösteriyor. Demir, Uğur’a kızının yanında olması gerektiğini söylerken bir yandan da onun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunun farkındadır.

DEMİR İLAÇ ÇALIYOR

Öykü’nün ilaçlarını alması gereklidir. Ancak ilaçlarını alacak parası yoktur. Çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünürken Candan’ın “Öykü’nün ilaçları bitmiş. Sen nasıl alacaksın o ilaç çok pahalı” sözü son darbedir onun için. Demir için bir çıkış yolu kalmamıştır. İlaçları almak için eczaneye gider ve ilacı çalıp kaçar.