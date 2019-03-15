Kızım 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir’in çaresizliği! (Kızım 23. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 23. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 23. son bölümde; Demir, Öykü'nün gerçek babası olduğunu ve onu alıp gideceğini öğrendikten sonra çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Uğur, Cemal'in karşısına çıkıp Demir'in gerçek babasının Demir olduğunu haykırıyor. Öykü'nün ilacı bitiyor ve Demir'in alacak parası yoktur. Çareyi hırsızlık yapmakta buluyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 23. son bölüm izleme linki...

Kızım 23. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Zeynep’in niyetini öğrenen Demir, kızını Cemal’in alıp götürmesine müsade etmiyor. Parasızlık Demir’i perişan ederken Öykü’nün çok pahalı olan ilacı bitiyor. Öykü’yü Zeynep ile birlikte Cemal’in arabasında gören Demir çılgına dönüyor. Kızını hışımla arabadan indiren Demir, Cemal’le kavgaya tutuşuyor. Kavgayı dehşet içerisinde izleyen Öykü “baba” diyor. Peki 24. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 24. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir Candan’ın özel hayatına müdahale ettiği için çok pişmandır. Candan’dan özür diler. Candan éUnuttum bile” diyerek Demir’in özrünü kabul eder. Bu surada kapı çalar. Gelen Zeynep’tir. Demir “ne işin var senin burda” derken Zeynep anlatacağını söyleyerek Öykü’ye seslenir.

“SENİ ALMAYA GELDİM”

Öykü teyzesinin sesini duyduğunda koşarak yanına gelir. Demir ve Candan şaşkın bakışlarla olanı biteni anlamaya çalışırlar. Öykü, “Teyzecim” diyerek Zeynep’e sarılır. Teyzesine nerden çıktığını soran Öykü, “beni beklemiyor muydun yoksa? Ben de seni almaya geldim”” cevabını alır. Demir ve Candan şok geçirirler.

DEMİR KIZINI BIRAKMIYOR

Demir Zeynep’in uzun bir aradan sonra çıkıp Öykü’yiü almaya gelmesini bir türlü hazmedemez. Zeynep Demir’e bütün olup bitenleri anlatır. Cemal’in kızını alıp buralardan gideceğini öğrenen Demir, ne pahasına olursa olsun kızını bırakmaya niyetli değildir. Zeynep’e “babası var burda nereye alıp gidiyor. Kapı gibi babsı var burda, hiçbir yere gidemez” diyerek son noktayı koyar.

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UĞUR: ÖYKÜ’NÜN BABASI DEMİR BEN DE AMCASIYIM

Bu arada Demir’den Cemal’in niyetini öğrenen Uğur’da Cemal’i bulur. Cemal’e “Öykü’nün babası Demir ben de amcasıyım” diyerek tepki gösteriyor. Demir, Uğur’a kızının yanında olması gerektiğini söylerken bir yandan da onun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunun farkındadır.

DEMİR İLAÇ ÇALIYOR

Öykü’nün ilaçlarını alması gereklidir. Ancak ilaçlarını alacak parası yoktur. Çaresizlik içerisinde ne yapacağını düşünürken Candan’ın “Öykü’nün ilaçları bitmiş. Sen nasıl alacaksın o ilaç çok pahalı” sözü son darbedir onun için. Demir için bir çıkış yolu kalmamıştır. İlaçları almak için eczaneye gider ve ilacı çalıp kaçar.