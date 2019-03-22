Kızım 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uğur kayıp! (Kızım 24. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 24. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 24. son bölümde; Öykü okula gitmemek için diretince Candan durumu Demir'e açıyor. Demir Öykü'nün neden gitmediğini açıklayınca Candan şok geçiriyor. Öykü Demir'e kendisi için çok önemli olduğunu açıklıyor. Demir'den kavga etmemesi, hırsızlık yapmaması ve başını belaya sokmaması için söz alıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 24. son bölüm izleme linki...

Kızım 24. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Öykü ve Demir sonunda kavuşuyor. Öykü’nün babasına “Ben sanki seni çok özlemişim” sözleri yüreklere dokunuyor. Öykü Candan’a teyzesi ile ilgili endişelerini dile getiriyor. Murat’a borcu olan parayı getiren Demir, onun iğneleyici sözleri karşısında kendini zor tutuyor. Peki 25. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 25. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Candan eve geldiğinde Öykü’nün evde olmadığını anlar. Telefonla Demir’i arayarak olayı haber verir. Demir, Zeynep’i arar ancak ulaşamaz. Candan’ı tekrar arayarak Zeynep’in telefonuna ulaşamadığını söyler. Demir çok endişelenir.

DEMİR ÖFKEDEN DELİYE DÖNER

Öykü, Zeynep ile birlikte Cemal’in arabasıyla geri dönerler. Zeynep evlerine çok yaklaştıklarını belirterek onları bırakmasını ister. Demir, Cemal’i telefonla arar ancak Cemal cevap vermez. Cemal ve Zeynep mahalleye geldiklerinde Demir karşılarına çıkar. Demir Öykü ve Zeynep’i Cemal’in arabasında görünce deliye döner.

DEMİR UĞUR’UN KAYIP OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Arabadan Öykü’yü çıkarır ve Zeynep’e Cemal’in arabasında ne işi olduğunu sorar. Cemal’e kızından uzak durmasını söylerken Cemal’le kavga etmenin eşiğine gelirler. Öykü yaşananları korkuyla seyrederken “Baba” diye seslenir. Demir, bu sözler üzerine Öykü’yü omzuna alarak eve gelir. Candan Öykü’yü görünce çok sevinir. Öykü ve Demir içeri gidiklerinde Müfide Nine’yi görürler. Öykü ninesine sarılır. Demir, Müfide Nine’den oğlu Uğur’un ortalıkta olmadığını öğrenir.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ZEYNEP ZOR DURUMDA

Demir, Müfide’yi sakinleştirir ve onu bulacağını söyler. Demir, Öykü’nün öğretmenini arar. Uğur’u sorar. Sevgi haberi olmadığını söylerken Demir’in Öykü’nün onu hatırladığını söyler. Sevgi çok sevinir. Demir, Uğur’un nerede olabileceğini düşünür. Bu arada Zeynep’i yaptıklarından dolayı sorguya alan Müfide ve Öykü onu perişan ederler. Zeynep, çekip gitmek ister. Candan Zeynep’i kolundan tutarak Cemal ile bir iş çevirmemesi için uyarır. Zeynep, hava almak için dışarı çıktığında Cemal’i arayarak konuşmaları gerektiğini söyler.