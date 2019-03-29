Kızım 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir ile Cemal’in geçmiş hesaplaşması! (Kızım 25. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 25. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 25. son bölümde; Demir bablık testinin sonuçlarını alıyor ve gördü şeyden çok mutlu oluyor. Öykü babasının doğum günü partisinde birden bire ortadan kaybolmasından dolayı ondan hesap soruyor. Uğur ile Sevgi'nin aşkı yepyeni bir boyuta taşınıyor. Demir, Cemal'in yanına gidiyor ve onunla hesaplaşıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 25. son bölüm izleme linki...

Kızım 25. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Demir babalık testinin sonucunu aldıktan sonra soluğu Cemal’in yanında alıyor. Cemal ile geçmişin bir hesaplaşması yaşanıyor. Cemal’den onları artık rahat bırakmasını istiyor ve ardından geçmişteki hataları için ondan özür diliyor. Demir, Candan’ın Cemal’in sahte raporuna inanmasından dolayı ona sitem ediyor. Candan Öykü’nün gerçek babası olduğunu öğrendiğinde çok mutlu oluyor. Peki 26. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 26. Yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müfide Nine oğlu Uğur’un başına gelenlerden dolayı onu sorguya çeker. Ayağının nasıl olup da o hale geldiğini sorar. Uğur annesi,ne yalan söyler ve ayağını burktuğunu söyler. Ardından neler yaşadığını anlatır. Müfide onun anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Uğur’dan bir daha böyle şeyler yapmamasını ister ve birbirlerine sarılırlar.

ÖYKÜ’DEN MERTCAN’A ÖVGÜ SÖZLERİ

Okul dağılır. Öykü sınıftan çıkmak üzereyken Mertcan yanına gelerek doğum gününü kutlar. Öykü çok sevinmiştir. Ona sarılır. Birlikte okuldan çıkarlar. Demir Öykü’nün yanında Mertcan ile birlikte geldiğini görünce biraz bozulur. Mertcan’a ona teşekkür etmeyi unuttuğunu söyler. Mertcan parayı çalanı bulmuştur. Bu sırada Öykü’de “sen neyi hatırlıyorsun ki” diyerek ona laf sokar. Öykü’nün Mertcan’ı öven sözleri üzerine Demir onu uyarır ve abartmamasını ister.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

Öykü babasına neden onu almaya geldiğini sorar. Demir onu gezmeye götüreceğini söyler. Bu sırada evde Öykü’nün yurttan en yakın arkadaşı Ayşe Candan ile birlikte doğum günü süslemelerini yaparlar. Sevgi Uğur’u ziyarete gelir. Kapıyı çalar. Kapıyı Hacı Ana açar. “Uğur Bey burada mı oturuyor? diye sorunca Hacı Ana şaşırır. Daha sonra Sevgi’nin oğlu Uğur’u aradığını öğrenince onu içeriye buyur eder.

SEVGİ HACI ANA İLE TANIŞIYOR

Uğur kimin geldiğini merak eder. Sevgi’yi karşısında görünce çok şaşırır. Evi nasıl bulduğunu sorunca Sevgi adresi Candan’dan aldığını söyler. Hacı Ana Uğur’a arkadaşının kim olduğunu sorar ve “Tanıştırmayacak mısın bizi?”der. Uğur Sevgi’yi annesi ile tanıştırır ve ona kim olduğunu anlatır. Müfide Sevgi’yi çok beğenmiştir. Ona övgü dolu sözler sarf eder. Uğur Sevgi’ye de ayağını nasıl burktuğunu aynı şekilde anlatır.

DEMİR ÖYKÜ’YÜ KANDIRIYOR

Candan doğum günü için tüm hazırlıkları tamamlamıştır. Sevgi Uğur ve Hacı Ana’dan sonra Mertcan ve annesi de gelir. Demir, Öykü’den doğum gününü unuttuğu için surat asmamasını ister. Bir dahaki doğum gününde telafi edeceğini söyler. Öykü “tamam” der. Eve varırlar. Öykü zili çalar kapıyı Candan açar. Candan “hoş geldiniz” der ancak Öykü biraz buruktur. Öykü daya girer girmez “sürprizzz” diyenleri görünce çok şaşırır. Demir Öykü’ye oyun oynamıştır.

Öyü babasının doğum gününü unutmamasından dolayı çok mutlu olmuştur. Demir kızının doğum gününü kutlar. Öykü babasını çok sevdiğini söyler. Demir, Candan’a da teşekkür etmesini çünkü onu oyalarken tüm hazırlıkları onun yaptığını söyler. Öykü Candan’a sarılır onu da çok sevdiğini söyler. Öykü doğum günü pastasının mumlarını üfler. Demir kızına aldığı hediyeyi verir. Öykü çok sevinir. Babasına teşekkür eder.

CEMAL ÖYKÜ’NÜN GERÇEK BABASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Bu sırada kapının zili çalar. Kapıyı açan Demir kuryenin getirdiği evrağı alır. Evrağı açıp okuduğunda şoke olur. Cemal velayet davası açmıştır. Demir çok bozulur. Hışımla evden çıkar. Yolda Cemal’i arar. Cemal’in yanına gelir. Cemal’e seslenir. Cemal belgeyi ona gösterir. Cemal, Asu’nun ona bıraktığı günlükte Öykü’nün gerçek babasının o olduğunu yazdığını ve ardından gidip DNA testi yaptırdığını söyleyerek gerçek babasının kendisinin olduğunu açıklar. Ondan Öyküyü alacağını söyler. Demir, Öykü’nün gerçek babasının kendisi olduğunu ve hiç bir şey yapamayacağını söyler.

CEMAL’DEN DEMİR’İ YIKAN SÖZLER

Demir onun sahte bir rapor hazırladığını iddia ederek “kim inanır senin yalanlarına?” der. Cemal, Candan’ın ona inandığını Uğur’un da inandığını söyler. Demir duydukları karşısında ne söyleyeceğini bilemez. Cemal, “Bilmiyor muydun sen” diye sorar. Ardından Demir’i kızdırmak için konuşmaya devam eder. Demir bozuntuya vermese de çok etkilenmiştir. Cemal’e onun sahte raporuna kimin inanıp inanmadığının umudunda olmadığını söyler. Cemal de “sahte rapor demişken. Öykü’yü sen de sahte raporla mahkemeden aldın. Ben de bir dava açayım. Belli mi olur belki bana da verirler Öykü’yü” der. Demir Öykü’yü almak için Uğur ile yaptığı konuşmayı hatırlar.

DEMİR RAPORU YENİDEN ALIR

Cemal’in yanından ayrılır ve babalık testi yaptırdığı hastaneye giderek test sonuçlarının olduğu kağıdı kaybettiğini yeni bir tane daha almak istediğini söyler. Raporu beklerken oldukça gergindir. Raporu alır ve elleri titreyerek açar. Raporu okuyan Demir, Öykü’nün gerçek babasının kendisi olduğunu okur. Demir dünyanın en mutlu insanıdır.

ÖYKÜ BABASI İÇİN ENDİŞELENİR

Öykü, babasının birden bire ortadan kaybolmasından dolayı endişelenmiştir. Candan’ın aramalarına da cevap vermeyince iyice meraklanır. Bu sırada Demir Candan’ı arar. Telefonu açan Öykü babasından hesap sorar. Demir işi çıktığı için gelemediğini söyler. Daha sonra yapması gereken bir işi olduğunu ondan sonra geleceğini söyler.

DEMİR CEMAL’E TEST SONUCUNU GÖSTERİYOR

Uğur ve Sevgi Öykü’nün doğum günü partisinden ayrıldıktan sonra yolda Cemal’in babalık testi ile ilgili konuşurlar. Uğur Sevgi’ye geçmişlerinde iyi arkadaş olduklarını söyler ancak daha fazla detay anlatamaz. Bu arada Demir Cemal’in yanına gider ve test sonuçlarını ona gösterir. Cemal’den onları rahat bırakmasını ister. Cemal de “Hayırlısı olsun” der. Öykü’nün Demir’in kızı olduğunu öğrenmek onu da üzer.

CEMAL GEÇMİŞİN HESABINI SORUYOR

Cemal Demir’i bu yüzden ihbar ettiğini söyler. Cemal, o gece onu neden bırakıp gittiklerini sorar. Demir o gece olanları anlatır ancak Cemal ikna olmamıştır. Demir’e Asu ile beraber takılmak için yaptığını söyleyerek onu suçlar. Demir, onu kendisinin ihbar etmediğini tekrar söyleyerek Cemal’in yanından ayrılır. Cemal de neden cezaevinde onu görmeye gelmediğini sorar. Demir utandığı için gelemediğini açıklar.

Demir Cemal’den geçmişteki bütün olanlar için özür diliyor.