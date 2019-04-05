Kızım 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir’in babasını kim öldürdü? (Kızım 26. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 26. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 26. son bölümde; Cemal Uğur'u sıkıştırıp Demir'in babasının katilinin o olduğunu söylüyor. Bu sırada konuşmaları duyan Demir Uğur'a neler olduğunu soruyor. Öykü ateşlenip hastaneye kaldırılıyor. İhsan Demir ve Candan'a durumun kritik olduğunu ve son çarenin ne olduğunu açıklıyor. Murat Öykü'nün tüm masrafları için sponsor oluyor. Ancak bir şartı vardır. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 26. son bölüm izleme linki...

Kızım 26. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Cemal, Faik’ten Demir’in babasının kim olduğunu öğreniyor. Uğur ile yüzleşen Cemal, Demir’e bütün gerçekleri açıklayacağını söylüyor. Gece ateşlenen Öykü hastaneye kaldırılıyor. Doktor İhsan, Demir’e Öykü ile gerçekleri anlatıyor. Candan ve Demir hemen harekete geçiyor. Demir kızına gerçeği açıklayacak cesareti gösteremiyor. Peki 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 27. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Uğur kahvede Faik ile buluşur. Faik’e Cemal’in neler anlattığını sorar. Faik Cemal’in birçok soru sorduğunu özellikle yakalandığı gece onu kimin ihbar ettiğini, neden kendisinin okkanın altına gittiğini sorduğunu anlatır. Uğur, Faik’in anlattıkları yüzünden gerilir. Ona ne söylediğini sorduğunda Faik birşey söylemediğini salağa yattığını söyler.

FAİK UĞUR’A ŞANTAJ YAPIYOR

Faik şimdilik bir şey söylemediğini anlatsa da esas derdini açık eder ve Uğur’a tezgahının bozulduğunu ve mevzunun kucağına piyango gibi düştüğünü söyler. Uğur’dan ağzını sıkı tutmak için maddi destek ister. Uğur, Faik’in tehdinine karşılık verir ve ona geçmiş günleri hatırlatır. Faik, geçmiş günlerin üzerinden çok zaman geçtiğini hatırlatarak isteğinde ısrar eder.

CEMAL FAİK’TEN GERÇEKLERİ ANLATMASINI İSTİYOR

Faik’e parası olmadığını söyleyerek ağzını sıkı tutmasını tekrar eder. Faik söyleyeceğini söylediğini bundan sonrası için her şeyin Uğur’un elinde olduğunu söyleyerek kahveden çıkar. Bu sırada onları izleyen Cemal, Faik’in peşinden gider. Ona neden Uğur ile buluştuğunu sorar. Faik Cemal’i görünce çok korkmuştur. Bir şey bilmiyorum dediği anda Cemal ona kafa atar ardından ondan her şeyi anlatmasını ister. Faik Cemal’in yumruğunun ardından “tamam anlatacağım” der.

CANDAN TEKRAR ÖZÜR DİLİYOR

Candan, Demir ile konuşmak ister. Demir’e Cemal konusundaki tavrı yüzünden tekrar özür diler. Demir geçip gittiğini söyleyerek özrünü kabul eder. Candan Demir’in söylediklerinden ikna olmaz tekrar tekrar özür diler. Bu sırada içerde uyuyan Öykü’nün sesi gelir. Candan ile yanına gittiklerinde Öykü’nün ateşi çıkmıştır ve sayıklamaktadır. Alel acele buldukları taksi ile hastaneye doğru yola çıkarlar. Candan yolda Öykü’nün doktoru İhsan’ı arayarak durumu bildirir.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

İHSAN ACI GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Hastanenin aciL servisinden giriş yaparlar. İhsan da hastaneye gelmiştir. Öykü’ü kontrol eden İhsan Demir ve Candan’ın yanına gelir. Öykü’nün son durumunu onlara anlatır. Ardından bütün sonuçların çıkmasını bekleyeceklerini söyleyince Demir bir şeylerden şüphelenir. İhsan biraz daha sabır göstermesini ister. Sabah İhsan Öykü’nün tahlil sonuçlarının pek iç açıcı olmadığını ilaçların işe yaramadığını anlatır. Ardından da deneyecekleri tek bir yol kaldığını bunun da uygun bir donör bulup kemik iliği nakli yapmak olduğunu söyler. Öykü’nün çok az bir zamanı kalmıştır.

DEMİR’İ ŞOKE EDEN SÖZLER

Cemal sabah Demir’in evine gider. Kapıyı çalar ancak o sırada Uğur’u görür. Uğur telefonla konuşur. Ardından Uğur taksi ile oradan ayrılınca Cemal peşine düşer. Candan ve Demir kan verdiklerini İhsan’a bildirir. Candan ilik bankasından bir haber olup olmadığını sorar. Bu sırada hastaneye gelen Uğur Öykü’nün odasını öğrenip yanına giderken Cemal arkasından seslenir. Uğur Cemal’i görünce şoke olur. Onu neden takip ettiğini sorar. Cemal de onun ne kadar adi bir insan olduğunu “bunu nasıl yaptın” der. Uğur ona neden bahsettiğini sorar Cemal’de Demir’in babasını nasıl öldürdüğünü” der. Bu sırada Demir Cemal’in söylediklerini duymuştur.

CEMAL DEMİR’E BABASININ KATİLİNİ SÖYLÜYOR

Uğur Cemal’in saçmaladığını söylerken Cemal de onunla konuşmak zorunda olduğunu söyler. Ancak Demir kızının hasta olduğunu ve kan bulmak zorunda olduğunu söyler. Uğur ile birlikte çekip giderler. Cemal, Öykü’yü görür ve geçmişi hatırlar. Bu sırada Uğur da kan vermiştir. Uğur mahalleye gidip başka kan verebilecek birilerini bulmak için hastaneden ayrılır. Demir kızının yanına gittiğinde Cemal’i görür. Cemal geçmiş günlerden bahsederken babasını kimin öldürdüğünü öğrendiğini söyler. Demir kim olduğunu sorduğunda o gece yaşananları anlatır ve babasını öldüren kişinin Uğur olduğunu söyler.

MURAT’TAN BÜYÜK DESTEK

Demir bu sözler üzerine kendinden geçer. Cemal’e saçmaladığını söyler ve kızından, Candan’dan ve Uğur’dan uzak durmasını söyler. Cemal ise hayatı boyunca bir yalanın içerisinde yaşadığını bundan sonra kendi yaşadıklarını onun da yaşamaması için elinden geleni yapacağını söyler. Bu sırada Demir İhsan’ın odasına girer. İliğin bulunduğunu umar ancak bambaşka bir haberle umutlanır. Murat Öykü’nün tüm masraflarını üstlendiğini açıklar. Demir Murat’a teşekkür eder.