Kızım 33. yeni bölüm fragmanı geldi! Demir’den Öykü’ye duygulandıran konuşma

Kızım 33. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Öykü babasını ve arkadaşlarını 'adam' ediyor. Öykü okulda kedi için 100 TL veriyor ve Demir bu paranın hesabını soruyor. Demir, parasız olmanın kötü bir şey olmadığını anlatıyor. Demir, Öykü'nün ne parasızlıktan, yalnızlıktan korkmamasını istiyor. Öykü babasına hak veriyor ve ondan özür diliyor. İşte Kızım 33. yeni bölüm fragmanı...

KIZIM 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, açık artırmada değiştireceği mücevherin sahtesini alır. Bu arada Reşat da açık artırmaya gelmiştir. Demir Cemal’a reşet’ın da burada olduğunu söyler.. Demir sahte mücevheri Cemal’den alır. Ardından da organizasyonu koordine eden kadının sadece yetkili personelin gireceği alanları açan kartını ona hissettirmeden alır.

MÜCEVHER REŞAT’IN ÜSTÜNDEN ÇIKIYOR

Beklenen an gelir. Demir’in çalacağı mücevher açık artırmaya çıkar. Satış bittikten sonra mücevherin konacağı alana giren Demir, ışıkların kesilmesinden faydalanarak mücevheri taşıyan çalışanın elinden kapar ve salona geri döner. Tam bu sırada mücevherin çalındığı haberi gelir. Tüm kapılar kapatılır. Kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Demir, Cemal’den mücevheri kendisine vermesini ister. Cemal kızına söz verdiğini söyleyerek buna izin vermez. Cemal, mücevheri Reşat’ın cebine koyar. İçeri giren polisler herkesi tek tek arar ve mücevher Reşat’ın üstünde bulunur.

REŞAT’I YAKALATAN PLAN CEMAL’DEN

Hüseyin Başkomiser, Reşat’ın üstünde mücevherin bulunmasından sonra çok rahatlar. Demir ve Cemal Hüseyin’in odasına girer. Hüseyin ikisine de teşekkür eder. Hüseyin daha önceden Cemal’in planını öğrenmiştir. Hüseyin Reşat’ın bundan sonra paçayı sıyaramayacağını söyler. Demir kızına kavuşmak için müsade ister.

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ÖYKÜ BABASINA KAVUŞUYOR

Cemal ve Demir karakoldan ayrılırken Demir birden bire duraklar. Cemal nedenini sorduğunda Demir, Candan ve Uğur’un kendisini öldü bildiğini söyleyerek durumu nasıl anlatacağını sorar. Cemal onu da hallettiğini Uğur ve Candan’a haber verdiğini söyler. Demir Cemal’e teşekkür eder. Bu arada Candan Uğur’a nerede kaldıklarını sorar. Uğur birazdan geleceklerini söyler. Bu sırada Öykü yatacağını söyleyerek odasına doğru gider. Uğur biraz daha oturmasını ister. Candan da 5 dakika daha otur deyince Öykü neler olduğunu anlamaya çalışır. Candan nedenini anlatmak isterken kapı çalınır. Öykü kapıyı açar karşısında babasını görünce çok sevinir. Candan ise gözyaşlarına boğulur.

DEMİR VE CANDAN AŞK TAZELİYOR

Gece Öykü uyuduktan sonra Candan “artık bitti mi?” diye sorar. Demir bittiğini bundan sonra yanlarında olduğunu söyler. Cemal izin isteyerek kalkar gider, Uğur da yatacağını söyleyerek yanlarından ayrılır. Başbaşa kalan Demir ve Candan aşklarına kaldıkları yerden devam eder. Murat Candan’ın işyerine gelerek ona aşık olduğunu söyler. Ancak Candan Demir’e aşık olduğunu söyleyerek ona karşı birşey hissetmediğini söyler. Murat ise aldığı cevap karşısında şoke olur, Candan’a pişman olacağını söyler.