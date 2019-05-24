Kızım 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü’ye baba nasihati! (Kızım 33. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 33. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 33. son bölümde; Öykü parkta çocuklarla oynarken para dolu bir zarf buluyor. Eve döndüğünde onu yatağının altına saklıyor. Öykü'nün içi bir türlü rahat etmez babsına gerçeği anlatmak ister ancak bir türlü söyleyemiyor. Sınıfta bahçedeki kediler için para toplanıyor. Öykü bulduğu paradan verince Sevgi Demir'i arıyor ve durumu haber veriyor. Demir Öykü'ye unutamayacağı bir ders veriyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 33. son bölüm izleme linki...

Kızım 33. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Öykü parkta bulduğu para yüzünden tedirginlik yaşıyor. Kızının durgun halinden şüphelenen Demir onun hasta olduğunu sanıyor. Uğur Demir’in dolduruşuyla Sevgi’ye onu istemeye geleceklerini söylüyor. Cemal Sevgi’yi babasından isterken Hüseyin Başkomiserin sözlerine karşı çıkan Öykü’nün Uğur hakkındaki güzel sözleri herkesi duygulandırıyor. Peki 34. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 34. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir Öykü’yü okula uğurladıktan sonra Uğur ve Cemal’e Öykü’nün okulun yolunu şaşırdığını söyleyerek hastalığının yeniden başladığından şüphe duyduğunu anlatır. Uğur basit bir unutkanlık olduğunu söyleyerek bunu kafasına takmamasını ister. Demir kızının iyi olduğuna kendini ikna eder.

CEMAL DEMİR VE UĞUR’A İŞ BULUYOR

Cemal, Demir ve Uğur’u Semih’in yanına götürerek tanıştırır. Semih güvenilir elemanlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Cemal “sizin için kefilse benim için de bir sorun yok” diyerek işle ilgili diğer detayları anlatır ve hemen işe başlayabileceklerini söyler. Demir ne iş yapacaklarını sorar. Garsonluk ve bulaşıkçılık yapacaklarını öğrenir. Demir garsonluk yaparken Uğur bulaşıkçı olmuştur.

ÖYKÜ PARA DOLU ZARF BULUYOR

Öykü telefonla babasını arayarak nasıl olduğunu sorar. Ardından ne iş yaptıklarını sorar. Demir, garsonluk yaptığını Uğur’un da bulaşıkçılık yaptığını söyler. Öykü çok sevinmiştir. Öykü Candan’a para kazanmanın zor olup olmadığını sorar. Candan zor olduğunu söyler. Öykü ise “keşke babama yardım edebilseydim” deyince Candan “senin işin okulda başarılı olmak” der. Öykü parkta çocuklarla oynarken yerde bir zarf bulur. Zarfı açtığında içince çok miktarda para olduğunu görür.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

Candan ile eve dönerler. Candan yemek hazırlarken ödevini yapmasını ister. Öykü ödevlerini kendi odasında yapmak ister. Candan salonda yapmasını isteyince de Öykü üzerini değiştirmek istediğini söyler ve odasına gider. Bulduğu parayı yatağının altına saklar. Ancak içindeki suçluluk duygusu onu rahat bırakmaz. Akşam yemekte kızının durgun halini gören Demir ne olduğunu sorar. Öykü bir şeyi olmadığını söyler. Öykü sonunda babasına doğruyu söylemek için niyetlenir ancak yine söyleyemez.