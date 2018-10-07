Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yayınlanan yeni fragmanda Demir gerçekleri öğreniyor!

Kızım dizisi 4. yeni bölüm fragmanı TV8 tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Demir, Öykü'yü bırakıp kaçan Zeynep'i (Öykü'nün teyzesi) bulur. Zeynep, Demir'de şok etkisi yaşatacak gerçekleri bir bir sıralar. İşte Kızım 4. yeni bölüm fragmanı...

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Kızım 4. yeni bölüm fragmanı tüyleri diken diken etti. Öykü babasına yıllar sonra kavuştu ama hastalığı onu günebegün daha da bitiriyor. Demir henüz Öykü’ye verdiği değeri gösteremiyor. Canan, Demir’in yaptıklarının farkına varıyor. Kızım 4. yeni bölüm fragmanında ise; Demir, Öykü’nün teyzesini arıyor. Öykü’nün teyzesi Zeynep havalimanında Demir’e yakalanıyor. Demir, Zeynep’in Öykü’nün gerçek teyzesi olmadığını öğreniyor. Zeynep, Öykü’nün annesi, ona çok iyi para verdiği için bu zamana kadar Öykü’ye baktığını söylüyor. Ve en önemlisi de Öykü’nün annesi hayattadır. Demir bu gerçeği de Zeynep’ten öğreniyor. İşte Kızım 4. yeni bölüm fragmanı…

KIZIM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öykü babasının yaptıklarından dolayı üzgündür. Candan’ın kapısına gider ama zili çalmaya cesareti yoktur. Demir, Öykü’yü Candan’ın kapısının önünde uyurken bulur. Babasını karşısında gören Öykü babasından kaçmaya başlar. Babası peşinden gelir. Bir anda caddeye fırlayan Öykü gelen aracın farkında değildir. Demir Öykü’yü son anda kurtarmayı başarır ama araç ikisine birden çarpmıştır. Demir ve Öykü hastaneye kaldırırlırlar. Demir’in durumu ağırdır.

ÖYKÜ’NÜN GÖZYAŞLARI

Babasının durumunu gören Öykü gözyaşlarına hakim olamaz. Tam o sırada Demir uyanır. Öykü’den ağlamamasını ister. Olayı öğrenen Candan Demir’i ziyarete gelir. Onunla konuşması gerekenler olduğunu söyler. Candan ertesi gün tekrar gelir Öykü’nün görünürde hiçbir şeyi yoktur. Ardından Demir’in yanına gider, taburcu olduktan sonra evine davet eder. Ancak Demir razı olmaz. Candan Murat’ın yaptıkları için özür diler. Eve gelmeleri konusunda ısrarcıdır. Demir sonunda razı olur.

DEMİR ÖYKÜ’YÜ TERKETMEYE KARAR VERİR

Uğur Demir’i ziyarete geldiğinde İstanbul’u terkedeceğini söyler. Uğur kızının durumunun ne olacağını sorar, ancak Demir, Candan’ın ona sahip çıkacağını zamanla da onu unutacağını ayrıca jiletin parasını da göndereceğini söyler. Hastaneden tam firar ederken Öykü’ye yakalanır. Dışarı hava almaya çıktığını söylesede Öykü’yü inandıramaz. Öykü kaçmasını sağlamak için yol gösterir. Ancak Demir bahçeye hava alamaya çıkacağını yineler. Öykü’nün hali Demir’in yüreğine dokunur. Gitmekten vazgeçer.

ÖYKÜ HASTANEDEN KAÇIYOR

Öykü’nün tomografi sonuçları gelir. Sonuçları gören doktor biyopsi yapılmasına karar verir. Hemşire biyopsi yapılacağını söyleyince Öykü, geçmişte teyzesinin onun durumu ile ilgili konuştuklarını hatırlar. Biyopsi olmak istemez ve hastaneden kaçar. Öykü ve babasını almaya gelen Candan durumu öğrenince, Demir’le birlikte aramaya onu giderler.

Uğur, Demir’i arar jiletin sabrının taştığını söyler. Öykü’yü bulmanın derdinde olan Demir, Uğur’u dinlemeden telefonu yüzüne kapatır. Sonunda Öykü’yü bulurlar. Öykü onu hastaneye götürmemeleri için ikisine de yalvarır. Candan orta yolu bulmuştur. Öykü’nün dediği olmuştur. Hep beraber Candan’ın evine giderler.

ÖYKÜ’NÜN HASTALIĞI DEPREŞİYOR

Candan, Demir’e imrendiğini, ikisinin arasındaki ilişkiye hayran olduğunu, onun kötü biri olamayacağını, başta dolandırıcı olduğunu düşündüğünü ama kızına olan bağlılığını görünce böyle biri olamayacağını söyler.

Murat Candan’dan olanlar yüzünden özür diler. Ancak Murat Candan gittikten sonra birini arar ve Demir’i araştırmasını ister. Öykü okuluna dönmüştür. Sınıfta sözlüye kalkar ama daha önce ezberlediklerini unutur. Gözyaşlarına boğulur. Hastalığının etkileri kendini göstermeye başlamıştır.

UĞUR, DEMİR’DEN HESAP SORAR

Candan ve Öykü gittikten sonra evde yalnız kalan Demir, ev işlerine dalar. Bu arada kapıya dayanan Uğur, telefonlarına neden cevap vermediğini sorar. Durumun ciddi olduğunu jiletin peşlerinde olduğunu söyler. Bir planı vardır. Tam o sırada Candan eve gelir. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Uğur kanepenin arkasına saklanır. Durumu kurtarmaya çalışan Demir, Candan’ı temiz hava alma bahanesiyle dışarı çıkarır. Son anda kurtulmuşlardır.

Okuldan Öykü’yü alan Candan ve Demir onda bir gariplik olduğunu sezerler. Ne olduğunu sorduklarında tatmin edici bir cevap alamazlar. Ancak biraz zorlayınca sözlü sınavının kötü gittiğini anlarlar. Dışarıda parasının peşine düşen Cemal’i gören Demir, ikisini yolladıktan sonra, ne istediğini sorar. Parasını isteyen Cemal’e “bende para yok” der.

Jilet akşam Uğur’un evine gelir ve tabloları getirmelerini ister. Panik şekilde Demir’i arar ve durumdan haberdar eder. Bu kez kaçış yoktur. Tabloları sahteleri ile değiştireceklerdir.