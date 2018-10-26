Öykü, Demir’e gerçeği yazıyor! Kızım 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kızım 6. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 6. son bölüm yayınlandı ve ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. TV8’de yayınlanan Kızım 6. son bölümde; Demir, Öykü'ye ondan sakladığı şeyin ne olduğunu sorar. Öykü çaresizce yalan söyler ama söylediği yalanın ağırlığı altında ezilir. Öykü'nün annesi Asu, Cemal'in Öykü'nün kendi kızı olup olmadığı ile ilgili sorusunun cevabını verir. Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Kızım dizisi 6. son bölüm izleme linki...

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Kızım 6. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Öykü, babasına gerçeği anlatmanın bir yolunu bulur. Ona bir mektup yazar ve mektupta çok hasta olduğunu açıklar. Demir, Candan’a gerçekleri açıklar. Cemal’in Candan ile ilgili başka planları vardır… İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KIZIM 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KIZIM 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Öykü’ye teyzesini bulduğunu söyler. Teyzesinin Öykü ile ilgili söylediği şeyi ona sorar. Öykü’ye kendisine söylemediği şeyin ne olduğunu, ondan ne sakladığını sorar. Öykü Demir’e ne söyleyeceğini şaşırır.

CEMAL ÖYKÜ’NÜN BABASI MI?

Öykü’nün annesi Asu, Cemal’in yeni taşındığı eve gelir. Cemal niye geldiğini sorar. Öykü’nün babasının kim olduğunu sorusuna cevap vermeye geldiğini söyler. Cemal’e Öykü’nün onun kızı olmadığını söyler ve yakasından düşmesini ister.

ÖYKÜ DEMİR’E YALAN SÖYLÜYOR

Öykü Demir’e sakladığı gerçekle ilgili olarak yalan söyler. Demir inanmamıştır. Demir ısrarla doğruyu söylemesini ister ama Öykü aynı şeyleri bir daha anlatır. Gözyaşlarına hakim olamaz. Demir’e onu terk edeceğini düşündüğü için gerçeği anlatamadığını söyler. Bu arada Öykü derse girmek için ayrıldığında Candan çıkagelir.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

DEMİR CANDAN’A GERÇEĞİ ANLATIR

Demir, Candan’ı Öykü ile yaşadıkları yere getirir. Candan niye yalan söylediğini sorar. Demir, olani biteni anlatır. Candan’a kendi ayakları üzerinde durması ve Öykü’ye kendisinin bakması gerektiğini anlatır. Candan yeni bir yer açtığını arada sırada Öykü’yü işyerine getirmesini ister.

Öykü babasına söylediği yalanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bu arada Uğur’la buluşan Demir, annesini bulduğunda Öykü’yü ona vereceğini söyler. Öykü babasına gerçeği nasıl anlatacağını bulmuştur. Demir’e bir mektup yazar ve ona hasta olduğunu anlatır.

“O KIZ SANA BAKMAZ”

Uğur yine okula Öykü’yü almaya gelir. Öykü o kız sana bakmaz deyip onun moralini bozar. Candan, Murat’la birlikte yeni açtığı dükkana gelir. Ancak Murat dükkanı beğenmemiştir. Ona daha büyük bir yer bulmayı teklif eder. Uğur ve Öykü kaldıkları pansiyona gelir. Öykü okulda başladığı mektubun devamını yazar.

CEMAL’İN CANDAN İLE İLGİLİ BİR PLANI VAR

Bu sırada Demir pansiyona gelir. Öykü mektubuna devam edemez. Cemal, Candan’ı sürekli takip etmektedir. Onunla tesadüf eseri rastlaşmanın yolunu bulmuştur. Cemal’in kafasında bir plan vardır. Asu beş parasız kalmıştır. Arkadaşından borç ister ama olumsuz yanıt alır.

Demir kaldıkları pansiyonda etrafı temizlerken Öykü’nün defterine yazdığı mektubu bulur. Ancak o sırada Öykü banyodan çıkar ama mektubu okuyamaz. Demir, Öykü’ye Candan’ın pansişyona geldiğini ve ona gerçekleri anlattığını yalan söylemediğini söyler.

Asu, para bulmanın peşindedir. Bir gece kulübünde şarkı söyleyecektir. Gece Öykü Demir’den ona kitap okumasını ister. Demir olumsuz cevap verse de Öykü’nün ısrarlarına dayanamaz. Sabah okula gitmek için hazırlanan Öykü tam dişlerini fırçalarken diş fırçasını elinden düşürür. Demir dışarıda ısrarla kapıyı çalar.