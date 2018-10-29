Kızım 7. yeni bölüm 2. fragman yayında! Öykü ile Demir tam bir baba kız oluyor (Kızım yeni bölüm fragmanı izle)

Kızım 7. yeni bölüm 2. fragman yayında! Öykü ile Demir tam bir baba kız oluyor (Kızım yeni bölüm fragmanı izle)

Kızım 7. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Kızım yeni bölümden çok önemli notlar içeren fragmanda; Öykü, Demir'den ne kadar saklamaya çalışsa da hastalığı ortaya ha çıktı ha çıkacak. Candan'ın Öykü'nün doktorunu tanınması Öykü'nün tüm planlarını alt üst ediyor. İşte Kızım 7. yeni bölüm fragmanları...

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Kızım 7. yeni bölüm fragmanı ile bugün TV8 tarafından ekrana verildi. Öykü, Demir’e gerçekleri anlatmak ister ama bir türlü beceremez. Sadece hastalığı yüzünden onu kaybetmekten korktuğunu söyleyebilir. Kızım 7. yeni bölüm fragmanında ise;

Candan, Öykü ile beraberken doktora yakalanıyor. Doktor, Candan’a Öykü’nün babası ile konuşması gerektiğini söylüyor. Öykü hemen doktorla konuşuyor ve babası ile daha yeni tanıştığını hastalığını bilmemesi gerektiğini söylüyor. Ancak evdeyken gelen telefon heyecanı yeniden yükseltiyor. Demir telefonu açık ‘Doktor Bey’ diyor. İşte Kızım 7. yeni bölüm fragmanları…

KIZIM 7. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

KIZIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KIZIM 6. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir, Öykü’ye teyzesini bulduğunu söyler. Teyzesinin Öykü ile ilgili söylediği şeyi ona sorar. Öykü’ye kendisine söylemediği şeyin ne olduğunu, ondan ne sakladığını sorar. Öykü Demir’e ne söyleyeceğini şaşırır.

CEMAL ÖYKÜ’NÜN BABASI MI?

Öykü’nün annesi Asu, Cemal’in yeni taşındığı eve gelir. Cemal niye geldiğini sorar. Öykü’nün babasının kim olduğunu sorusuna cevap vermeye geldiğini söyler. Cemal’e Öykü’nün onun kızı olmadığını söyler ve yakasından düşmesini ister.

ÖYKÜ DEMİR’E YALAN SÖYLÜYOR

Öykü Demir’e sakladığı gerçekle ilgili olarak yalan söyler. Demir inanmamıştır. Demir ısrarla doğruyu söylemesini ister ama Öykü aynı şeyleri bir daha anlatır. Gözyaşlarına hakim olamaz. Demir’e onu terk edeceğini düşündüğü için gerçeği anlatamadığını söyler. Bu arada Öykü derse girmek için ayrıldığında Candan çıkagelir.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

DEMİR CANDAN’A GERÇEĞİ ANLATIR

Demir, Candan’ı Öykü ile yaşadıkları yere getirir. Candan niye yalan söylediğini sorar. Demir, olani biteni anlatır. Candan’a kendi ayakları üzerinde durması ve Öykü’ye kendisinin bakması gerektiğini anlatır. Candan yeni bir yer açtığını arada sırada Öykü’yü işyerine getirmesini ister.

Öykü babasına söylediği yalanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bu arada Uğur’la buluşan Demir, annesini bulduğunda Öykü’yü ona vereceğini söyler. Öykü babasına gerçeği nasıl anlatacağını bulmuştur. Demir’e bir mektup yazar ve ona hasta olduğunu anlatır.

“O KIZ SANA BAKMAZ”

Uğur yine okula Öykü’yü almaya gelir. Öykü o kız sana bakmaz deyip onun moralini bozar. Candan, Murat’la birlikte yeni açtığı dükkana gelir. Ancak Murat dükkanı beğenmemiştir. Ona daha büyük bir yer bulmayı teklif eder. Uğur ve Öykü kaldıkları pansiyona gelir. Öykü okulda başladığı mektubun devamını yazar.

CEMAL’İN CANDAN İLE İLGİLİ BİR PLANI VAR

Bu sırada Demir pansiyona gelir. Öykü mektubuna devam edemez. Cemal, Candan’ı sürekli takip etmektedir. Onunla tesadüf eseri rastlaşmanın yolunu bulmuştur. Cemal’in kafasında bir plan vardır. Asu beş parasız kalmıştır. Arkadaşından borç ister ama olumsuz yanıt alır.

Demir kaldıkları pansiyonda etrafı temizlerken Öykü’nün defterine yazdığı mektubu bulur. Ancak o sırada Öykü banyodan çıkar ama mektubu okuyamaz. Demir, Öykü’ye Candan’ın pansiyona geldiğini ve ona gerçekleri anlattığını yalan söylemediğini söyler.

Asu, para bulmanın peşindedir. Bir gece kulübünde şarkı söyleyecektir. Gece Öykü Demir’den ona kitap okumasını ister. Demir olumsuz cevap verse de Öykü’nün ısrarlarına dayanamaz. Sabah okula gitmek için hazırlanan Öykü tam dişlerini fırçalarken diş fırçasını elinden düşürür. Demir dışarıda ısrarla kapıyı çalar.