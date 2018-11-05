Kızım 8. yeni bölüm fragmanı: ‘Eğer saklayamazsanız yok olurum!’ (Kızım 8. bölüm fragmanı)

Kızım 8. yeni bölüm fragmanı TV8 tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Öykü hastalığını saklamaya gayret etse de doktoru babası ile konuşmak istiyor. Demir'in Öykü'ye olan ilgisi ve bağlılığı günden güne artıyor. Öykü doktora Demir'e hastalığından söz etmesi durumunda ortalıktan kaybolacağını söylüyor. Dediğini de yapıyor. Bir gün okul çıkışı kendi başına çıkıyor ve Demir onu bulamıyor. İşte Kızım 8. yeni bölüm fragmanı...

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Kızım 8. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Öykü ile Demir arasında baba kız ilişkisi oluşmaya başlıyor. Ama Cemal kafayı fena şekilde Demir’e takmıştır ve Asu’dan Öykü’yü ondan almasını ister. Öykü ise babasına kavuştuğu için mutludur ancak ilerleyen hastalığı ile baş etmesi günden güne zorlaşacaktır. Yeni bölümden çok önemli ipuçları içeren Kızım 8. yeni bölüm fragmanında ise; Doktor Öykü’ye hastalığından babasına söz etmesini istiyor ama Öykü doktoru kaçmakla tehdit ediyor. Öykü Demir’in onu terk etmesinden korkuyor. Öykü okul çıkışı ortalıktan kayboluyor. Demir onu okulda bulamayınca panikliyor. İşte Kızım 8. yeni bölüm fragmanı…

KIZIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KIZIM 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Öykü, Candan’ın yeni açtığı kliniğe giderler. Candan, Demir’e Öykü’yü getirdiği için teşekkür eder. Tam bu sırada Asu ile göz göze gelirler. Asu hiçbir şey söylemeden çekip gider. Candan’ın kliniği nasıl buldun sorusunu cevaplamadan izin ister ve Asu’nun peşinden gider ama bulamaz.

Akşam Demir, Uğur’a Asu ile karşılaşmasını anlatır. Öykü Demir ile Uğur’un aralarında fısır fısır konuşmalarını duyar ve ne konuştuklarını sorar. Demir, Uğur’a dükkan meselesini sorar. Uğur oldu bittiye getirir ve cevap vermeden çıkar gider.

UĞUR DOLANDIRILIYOR

Akşam Asu evinde geçmişte Demir ile aralarında geçenleri hatırlar. Sabah Öykü’yü okula bırakır. Uğur da okulun önünde onları beklemektedir. Uğur, Demir’e Asu ile ilgili birşeyler anlatır. Demir, dükkanı görmek istediğini söyler, Uğur geçiştirmeye çalışsada Demir’in kararlı tutumu yüzünden çaresiz dükkana götürür. Fakat dükkanın camlarında satılıkm ilanları hala durmaktadır. Demir, Uğur’a gerçekleri anlatmasını ister. Uğur dolandırıldığını söyler.

CEMAL’DEN ASU’YA AHLAKSIZ TEKLİF

Cemal Asu’nun evine gelir. Konuşmak istediğini söyler. Asu buralardan gideceğini, yaşananların ona çok ağır geldiğini söyler. Cemal ne olduğunu sorunca Demir’i gördüğünü söyler. Cemal, Demir’in hayatını karartacağını ondan da Öykü’yü elinden almasını söyler. Asu razı olmaz.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ÖYKÜ BAYILIYOR

Öykü İlayda’nın istediğini yerine getirmek için gittiği kantinden dönerken merdivenlerde bayılır. Kendine geldiğinde hareket edemez. Bu sırada öğretmeni Öykü’nün yerde yattığını görünce yanına gelir. İsmini söyler ama Öykü onun söylediklerini duymaz. Öğretmeni revire götürür. Ancak hemşire bir şeyi olmadığını basit bir düşme olduğunu söyler. Öğretmeni babasını aramak ister ama Öykü iyi olduğunu söyleyerek çağırmamasını ister.

DEMİR VE UĞUR KARAKOLDA

Demir Uğur ile birlikte karakola gider. Dolandırıldıklarını nasıl söyleyeceklerini düşünürken, onları daha önceden tanıyan komiserle karşılaşırlar. Demir Uğur’un dolandırılmahikayesini komisere anlatır. Komiser gülmekten kırılır.

Cemal, Candan’ın dükkanına uğrar. Candan’ın kahve teklifini geri çevirir. Bu sırada Candan’ın yanına abisi gelir. Uğur Öykü’yü almak için geldiği,nde öğretmeni Öykü’nün bayıldığını anlatır. Öykü kaldıkları pansiyona geldiklerinde , Demir ve Uğur’un onuşmalarını duyar. Dolandırıldıklarını öğrenince gülmekten kendini alamaz.

CEMAL ASU’YA DEMİR’İN ADRESİNİ VERİYOR

Cemal, gece Asu’ya Demir ve Öykü’nün kaldıkları adresi mesaj atar. Gidip görmesini ve ona göre karar vermesini ister. Abisi Candan’a Amerika’daki işlerini batırdığını, paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek babasından kalan evi satmasını ister. Candan kabul eder. Asu, Demir ve Öykü’nün kaldığı pansiyona gelir. Onlarla yüzleşebilmek oldukça zordur. Tereddüt eder.