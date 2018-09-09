Kızım dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Kızım dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne?

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Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve çocuk yıldız Beren Gökyıldız’ın yer alacağı yeni dizi Kızım'ın ne zaman başlayacağına dair TV8 tarafından henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat Milliyet'in TV eleştirmeni yazısında dizinin 19 Eylül'de başlayacağını iddia etti. Yeni yayın döneminde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım – Fatih Aksoy’un üstlendiği , yönetmen koltuğunda Gökçen Usta ‘nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci’ nin kaleme aldığı uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı ‘’Kızım” dizisinin fragmanı da yayınlandı. İşte Kızım dizisinin yeni fragmanı…

KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Anne ve babasını küçükken kaybetmiş ama zengin bir kız, yaramaz, hırçın tavırları ile dedesine kök söktürmektedir. Sorumsuz ve çocuksu hareketleri ile dedesini çılgına çeviren kızın hayat hikayesi romantik komedi türünde ekranlara gelmektedir. Dede en sonunda bir kahya bulur ve macera o anda başlar.