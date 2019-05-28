Kızım final fragmanı yayında! Çifte düğün (Kızım 34. yeni bölüm fragmanı izle)

Kızım final fragmanı bugün ekrana geldi. Yeni fragmanda; Demir ve Candan sonunda kavuşuyor. Düğünleri Uğur ve Sevgi ile birlikte gerçekleşiyor. Öykü’nün mutluluğuna ise diyecek yok. Ailesi ve arkadaşlarının koca bir aile olarak gören Öykü hislerini yazdığı satırları sınıfta öğretmeni ve arkadaşları ile paylaşıyor… İşte Kızım 34. yeni bölüm fragmanı...

KIZIM 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir Öykü’yü okula uğurladıktan sonra Uğur ve Cemal’e Öykü’nün okulun yolunu şaşırdığını söyleyerek hastalığının yeniden başladığından şüphe duyduğunu anlatır. Uğur basit bir unutkanlık olduğunu söyleyerek bunu kafasına takmamasını ister. Demir kızının iyi olduğuna kendini ikna eder.

CEMAL DEMİR VE UĞUR’A İŞ BULUYOR

Cemal, Demir ve Uğur’u Semih’in yanına götürerek tanıştırır. Semih güvenilir elemanlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Cemal “sizin için kefilse benim için de bir sorun yok” diyerek işle ilgili diğer detayları anlatır ve hemen işe başlayabileceklerini söyler. Demir ne iş yapacaklarını sorar. Garsonluk ve bulaşıkçılık yapacaklarını öğrenir. Demir garsonluk yaparken Uğur bulaşıkçı olmuştur.

ÖKÜ PARA DOLU ZARF BULUYOR

Öykü telefonla babasını arayarak nasıl olduğunu sorar. Ardından ne iş yaptıklarını sorar. Demir, garsonluk yaptığını Uğur’un da bulaşıkçılık yaptığını söyler. Öykü çok sevinmiştir. Öykü Candan’a para kazanmanın zor olup olmadığını sorar. Candan zor olduğunu söyler. Öykü ise “keşke babama yardım edebilseydim” deyince Candan “senin işin okulda başarılı olmak” der. Öykü parkta çocuklarla oynarken yerde bir zarf bulur. Zarfı açtığında içinçe çok miktarda para olduğunu görür.

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Candan ile eve dönerler. Candan yemek hazırlarken ödevini yapmasını ister. Öykü ödevlerini kendi odasında yapmak ister. Candan salonda yapmasını isteyince de Öykü üzerini değiştirmek istediğini söyler ve odasına gider. Bulduğu parayı yatağının altına saklar. Ancak içindeki suçluluk duygusu onu rahat bırakmaz. Akşam yemekte kızının durgun halini gören Demir ne olduğunu sorar. Öykü birşeyi olmadığını söyler. Öykü sonunda babasına doğruyu söylemek için niyetlenir ancak yine söyleyemez.