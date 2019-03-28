“Kızımız Dalaka’yı oğlumuz Atakan’a istiyoruz” Survivor’da dostluk oyununu kimler kazandı?

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların tartışmasız en sevdiği oyun dostluk oyunu. İki takım bu hafta da karışık bir şekilde eşleşti, ardından eğlenceli bir mücadele başladı. Bu sene Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılar arasındaki aşk dedikoduları dikkatleri çekiyor. Son bölümde; Sabriye, Katerina Dalaka'yı, Atakan'a istedi. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor son bölümde dostluk oyunu oynandı. Ödül ise kurabiye ile kahveydi. Uzun zamandır ödüllerde bir araya gelmek isteyen Atakan ile Katerina Dalaka ödüle birlikte gitti. İkilinin birbirinden ayrılmaması dikkat çekti. Sabriye ise olayı eğlenceli bir hale getirmek için “Atakan ile Dalaka evlensin” dedi. Atakan ile Katerina bu olaya gülerek yanıt verdi.

DOSTLUK OYUNUNDA KİMLER ÖDÜLÜ KAZANDI?

Murat: Arkadaşlar dostluk oyununa hoşgeldiniz. Bu oyunun en güzel tarafı birbirinizle eşleşiyorsunuz ve gerginlik ortadan kalkıyor.

Hikmet: Dostluğumuz pekişsin diye tavlayı getirdim ve Yunan takımında hediye etmek istiyorum.

Murat: Dün yengeç yiyip zehirlenmişsiniz nasıl oldu bu?

Kyriakos: Yengeci karides zannettik. Açız yengeçlerin tadını çıkarmak istedik.Tanrıya şükür iyiyiz.

Murat: Ödül çok özlediğiniz lezzetlerin bir karışımı. Kazananlar filtre kahve içip kurabiye yiyecek.

Oyunu kazananlar; Kadınlarda; Sabriye ve Elpida Erkeklerde; Atakan ve Spyros

Elpida, Melisa’yı seçti, Spyros, Hikmet’i seçti, Sabriye, Katerina Dalaka’yı seçti, Atakan, Panaotis’i seçti.

OYUNA GÖLGE DÜŞTÜ SIKI DOSTLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Murat: Bora ile oyuna gölge düşürecek bir tartışma yaşadınız. Neler oldu?

Hikmet: Öncelikle tavlayı adamızda iken aldım Yunanlılara hediye edeceğim dedim. Bora ‘İlk göz ağrımız’ dedi. Buraya Türkiye yazar mısın dedim. Bana niye onlara verirken söylemedin dedi. Herkes duydu bunu. Tavladan dolayı açıldı konu.

Bora: Tavlayı elinde görünce bu ilk göz ağrımız bunu vermeyelim yenisini yapalım dedim. Daha sonra oyun alanına geldik benden şu ricada bulundu üzerine Türkiye yazar mısın dedi. Sonra kendi yazdı kötü oldu. Sonra tartıştık olayı tavlaya bağladı. Sonra beni tahrik etti. Birbirimizle konuştuklarımızı yüzümüze vuracaksak böyle olmaz. Üç kezdir yapıyor bu arkadaşını satmaktır. Hikmet ile disk atışı oyununda tartışmıştık, Yusuf da aramızı düzeltmeye gelmişti. Atakan’ı çekti gel karış dedi. Artık pes dedim. Bundan sonra asla bir araya gelmem. Belki ileride yalan söyleyebilecek ve olayları abartacak bir adam. Artık yolu açık olsun.

Yusuf: Kavgayla birlikte birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döktüler. Zıt karakterler birbirlerini kullanıyorlar. Hikmet içten içe bize yanaşmaya çalışıyor ama bunun bir sınırı var.

“ATAKAN İLE DALAKA EVLENSİN”

Ödülün keyfini çıkaran ekipte Atakan ile Katerina Dalaka da vardı. Onların yakınlığını fark eden Sabriye, Dalaka’yı Atakan’a istedi.

AFRODİTİ, EMRE’DEN Mİ HOŞLANIYOR?

Başarılı yarışmacı Afroditi, geçtiğimiz bölümde Türk takımdan beğendiği bir kişinin olduğunu söylemişti. Bu bölümde ise Emre’nin takımında yarışmak istediğini söyleyince “Emre’den mi hoşlanıyor?” sorusu akıllara geldi.