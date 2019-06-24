Koca Bulma Sanatı filmi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Bora Onur’un oturduğu filmde uzun zamandır arkadaş olan 3 kadının en iyi koca adayı arayışını izliyoruz. Koca Bulma Sanatı konusu ne? İşte Koca Bulma Sanatı filmi oyuncuları…

KOCA BULMA SANATI KONUSU

Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK'ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş, en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki, neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. “Koca Bulma Sanatı”nda 30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacaksınız.

KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI

Koca Bulma Sanatı filminin başrollerinde Ahmet Kayakesen, Begüm Öner, Orçun Kaptan ve Kimya Gökçe Aytaç gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor.