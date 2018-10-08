Koca Koca Yalanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Müjgan kızını Sude’ye kaptırıyor (Koca Koca Yalanlar 9. son bölüm izle)

Koca Koca Yalanlar 9. son bölümü bu akşam yayınlandı. Son bölümde; Müjgan karalar bağlıyor. Ahmet’e duyduğu özlem tavır ve davranışlarına yansıyor. Maddi durumlar yüzünden kızı Ilgaz’la da arası bozulan Müjgan’a bir darbe de Sude’den geliyor. Peki Koca Koca Yalanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 9. son bölümde neler yaşandı?

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Koca Koca Yalanlar 9. son bölüm Kanal D'de ekrana geldi. Son yayınlanan bölümde; Ahmet'le ayrılığı sonrası Müjgan için pişmanlık zamanı geliyor. Bir de üstüne Ilgaz'la arası bozuluyor. Sude de bu durumu fırsata çeviriyor. Ayrıca Nilgün, Osman'ın Canan'a aşık olduğunu öğreniyor. Osman da Canan'ın aşkın karşı uyarılıyor. Nilgün'ün hamilelik haberi büyük sevinçle karşılanıyor. Peki Koca Koca Yalanlar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte 9. bölüm izleme linki…

KOCA KOCA YALANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koca Koca Yalanlar 10. bölümde neler olacak? 9. Son Bölüm yayınlandı ama Koca Koca Yalanlar 10. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

KOCA KOCA YALANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Mijgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir. Ama Müjgan,Ahmet'le Sude'nin halen ilişkilerine devam ettiğini anlayınca Ahmet'i gerçekten kaybettiğini düşünür. Durumu Nilgün ve Canan'a açıyor. Onlar da haliyle ‘hani sen bu adamı unutmuştun' diye Müjgan'a sitem ediyor. Müjgan arkadaşlarıyla konuşup biraz toparlanır. Artık Ahmet için ağlamayacağı konusunda kendine söz veriyor.

SUDE YİNE AHMET'İ DOLDURUYOR

Ahmet uyandığında Sude'yi yanında buluyor, ‘Senin burada ne işin var' diyor. Sude yalanları bir bir sıralıyor. Ahmet Mjgan'ı aradım dese de Sude onu aradığını ve çağırdığını söylüyor. Üstüne Müjgan'ı aramışsın ama bak gelmemiş diyor. Ahmet de, Müjgan'ın o haldeyken gelmemesine çok içerliyor ve Sude'ye minnet duymaya başlıyor.

LEYLA, OSMAN'IN CANAN'A AŞIK OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Osman, Leyla'ya ile sevgililiğe devam ediyor. Canan'ı kıskandırmak için bu rolü oynadığını söylüyor. Leyla ‘İğrenç bir adamsın' diyerek ağlamaya başlıyor. Leyla'dan bir de Canan'a söylememesini söylüyor. Leyla'nın bu sırrı saklamak için şartı ev bulana kadar orada kalmak

KOCA KOCA YALANLAR 9. BÖLÜM İZLE

NİLGÜN HAMİLE

Nilgün'ün hamilelik haberi büyük sevinçle karşılanıyor. Çapkınlıktan geri duramayan Şahin'in babalık sevinci ise görülmeye değer oluyor.

MÜJGAN, ILGAZ'I DA SUDE'YE KAPTIRIYOR

Müjgan'ın kızı Ilgaz Müjgan'a zor günler yaşatıyor. Annesinden şarkı yarışması için pahalı bir elbise isteyen Ilgaz ret cevabı ile yıkılıyor. Sude, Ilgaz'ın aklını çelmeyi başarıyor. Sırf Müjgan'a acı çektirmek için Ilgaz'ın bir dediğini iki etmiyor. Birlikte spor bile yapıyorlar. Müjgan bu duruma çok bozulsa da Ahmet kızının Sude ile olan arkadaşlığını onaylıyor.

Hatta Ilgaz o kadar ileri gidiyor ki annesinden nefret ettiğini bile söylüyor. Müjgan ne yapacağını bilmez halde Alp ile dertleşiyor. Alp, Ilgaz'ın yaşından dolayı tavırlarının çok normal olduğunu söylüyor.