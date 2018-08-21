Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yapımını Limon Film'in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak'ın yer alıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
KOCA KOCA YALANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Koca Koca Yalanlar, Tüm Kişilerde 3,61 reyting 14,00 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde 3,65 reyting 15,01 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
Koca Koca Yalanlar 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Ahmet ve Sude'yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor. Sude amacına ulaşıyor. Müjgan, Ahmet'i evden kovuyor, Sude'ye de fırsat doğuyor. Suç üstü yakalanan Ahmet ne yapacak?
Koca Koca Yalanlar, yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D’de.