Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar reytinglerde birinci sıraya yerleşti. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yeni bölümünden fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ahmet ve Sude’yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor. İşte Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı..

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kanal D'nin yapımını Limon Film'in üstlendiği, başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak'ın yer alıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KOCA KOCA YALANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koca Koca Yalanlar, Tüm Kişilerde 3,61 reyting 14,00 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde 3,65 reyting 15,01 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Koca Koca Yalanlar 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Ahmet ve Sude'yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor. Sude amacına ulaşıyor. Müjgan, Ahmet'i evden kovuyor, Sude'ye de fırsat doğuyor. Suç üstü yakalanan Ahmet ne yapacak?

Koca Koca Yalanlar, yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D’de.