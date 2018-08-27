Koca Koca Yalanlar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar son bölüm izle

Koca Koca Yalanlar 3. son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde komedi dizilerinden tanıdığımız Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak yer alıyor. Son bölümde; Müjgan, Ahmet’in kendisini aldattığı gerçeğiyle yüzleşir. Sude’ye olan aşkına ket vurmaya çalışan Ahmet, karısının gönlünü alabilmek için her yolu denemeye hazırdır. Fakat bu Ahmet için o kadar da kolay olmayacaktır. İşte Koca Koca Yalanlar dizisi hakkında son gelişmeler...

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Kanal D’nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı ancak birçok eleştiri okunun da hedefi olmuş durumda. Dizide evliyken başkasına aşık olan Ahmet’in maceralarına yer veriliyor. Son bölümde; Ahmet ve Sude'yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor! Sude amacına ulaşıyor! Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizi severler: Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dizi hakkında son gelişmeler…

Ahmet'in eve gelen babası, tüm iplerini eline almakta kararlıdır. Ahmet'in, Müjgan'ı aldattığını ilk öğrenen en yakın arkadaşları Nilgün ile Canan olmuştu. İkili bu gerçeği Müjgan'a söyleyip söylememe konusunda çekinceler yaşasalar da Sude'nin karşısına çıkmışlardı. Mutlu bir evlilik hayatını yıkan kişinin Sude olduğunu düşünen Nilgün ile Canan, düştükleri yanılgıdan çabuk çıkarlar. Zira Sude'nin peşinden koşan Ahmet'tir ve Müjgan'ın öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.

KOCA KOCA YALANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kocası Ahmet'in kendisini aldattığını ilk olarak Canan'ın güzellik merkezinde öğrenen Müjgan, ne yapacağını bilemez. Ahmet'e karşı beslediği koşulsuz sevgi ve büyük emeklerle besledikleri evlilik hayatı büyük bir sınav vermeye hazırlanır. Müjgan, bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etse de Sude, Ahmet'in karısından boşanması için harekete bile geçmiştir. Müjgan ile bir araya gelen Sude, Ahmet'in karşısına çıkar ve bu acı gerçek ortaya çıkar.

Ahmet, karısı Müjgan'ın kendisini affetmesini ve Sude'nin bir hata olduğunu dile getirir. Müjgan'ın kalbini yeniden kazanabilmek için arkadaşlarının da olduğu bir akşam yemeğine çıkarlar. Fakat yemekte işler iyice çığırından çıkar. Üstelik eve gelen sürpriz bir misafir vardır. Ahmet'in babası, disiplini yeniden ele alır. Tüm aileyi zor günler beklerken, Sude'nin baskıları da Ahmet'i oldukça zor bir duruma düşürecektir.

Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KOCA KOCA YALANLAR FRAGMAN

KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜM