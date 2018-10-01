Müjgan artıya geçiyor! Koca Koca Yalanlar 9. bölüm fragmanı yayınlandı! (Koca Koca Yalanlar 8. Son bölüm izle)

Koca Koca Yalanlar 8. Bölümü dün akşam yayınlandı. Ahmet kıskançlık krizine girer. Müjgan'a kendisini affettirmeye çalışır ama başarılı olamaz. Sude Ahmet'i geri kazanmak için her şeyi yapmaya kararlıdır. Osman Şahin'in taktiğini uyguluyor ve başarılı oluyor. Peki, Koca Koca Yalanlar 8. son Bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında her şey...

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Koca Koca Yalanlar 8. Bölüm Kanal D'de ekrana geldi. Son bölümde; Ahmet’in tarafında işler hiç arzu etmediği bir şekilde gelişiyor. Hatasını anlamıştır. Ama her suçun bir bedeli vardır; onun da bedeli yalnızlık olmuştur. Ancak Müjgan’ın tarafında ise işler son derece keyifli ve eğlencelidir. Müjgan ve can arkadaşları gecelerin tadını çıkarırken, Ahmet dibe vurmuştur… Son bölümde başka neler yaşandı? Peki Koca Koca Yalanlar 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 8. bölüm izleme linki…

KOCA KOCA YALANLAR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KOCA KOCA YALANLAR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sude Ahmet’e yaptıklarını itiraf eder ve kendisini affetmesini söyler ama Ahmet bittiğini ayrıldıklarını söyler. Bu sırada Müjgan yaşananlara şahit olmuştur. Sude’nin nişan hayalleri suya düşmüştür. Müjgan’da olana bitene anlama verememiştir. Arkadaşlarına durumu anlatınca zevkten dört köşe olmuşlardır.

Nilgün bundan sonra olacaklarla ilgili tüyolar verir Müjgan’a. Nilgün ve Canan, Müjgan’a Ahmet’i unutturmaya kararlıdırlar. Ahmet’in ısrarlı telefonlarına kayıtsız kalır. Ahmet perişandır. Nişan da iptal olmuştur. Durumu arkadaşlarına anlatır. Onlar da yaşananlara inanamazlar.

KOCA KOCA YALANLAR 8. BÖLÜM İZLE

SUDE MÜJGAN’I TEHDİT EDER

Sude pes etmeye niyetli değildir. Canan’ın kuaförünü basar. Müjgan’ı ve diğerlerini tehdit eder. Osman, Leyla’nın yaptığı keki Canan’a getirir. Canan çaktırmaz ama kıskançlık krizine girip kapıyı yüzüne kapatır. Şahin Osman’a akıl veriri. Leyla’yı kullanarak Canan’ı kıskandırmasını söyler. Ona göre Canan tıpış tıpış onun ayağına gelecektir.

Ahmet, Müjgan’ın kapısına dayanır. Sude ile ilişkilerinin bittiğini söyler. Buna sevineceğini sanır ama Müjgan geri adım atmaz. Ahmet’i affetmeye niyeti yoktur. Sude, Şahin’i de tehdit etmeye başlar. Ahmet’i geri kazanmak için ondan destek ister. Yoksa elindeki görüntüleri Nilgün’e göstereceğini söyler. Ahmet Müjgan’a ulaşmak için çocuklarından yardım alır. Bir oyun oynarlar…

AHMET’İN DURUMU MÜJGAN’I ÇOK ETKİLER

Müjgan Ahmet’i sokakta perişan halde görünce içi titrer. Hem onu istemez ama onu düşünmeden de edemez. Sude Ahmet’e kendisini affetmesi için mesajlar atar. Ahmet’in umurunda bile değildir. Şahin’in Osman’a verdiği akıl işe yarar. Canan kıskançlık krizlerine girmiştir.

Müjgan ve arkadaşları pijama partisi yapmaya karar verince Şahin ve oğlu Ahmet’e giderler. Ahmet depresyona girmiş gibidir. Şahin seslenir ama duymaz. Ahmet Şahin’i ancak farketmiştir. Şahin’e niye geldiğini sorunca Müjgan ve diğerlerinin evde parti yaptıklarını öğrenince kahrolur. Şahin’in amacı Sude’yi aramasını sağlamaktır ama başarılı olamaz…