Kocaman Ailem 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kocaman Ailem son bölüm izle

Kocaman Ailem 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kocaman Ailem dizisi 6. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Hulusi derin bir vicdan muhasebesine giriyor ve çocuklarına daha fazla yalan söylemek istemiyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizi severler "Kocaman Ailem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Kocaman Ailem dizisi ile ilgili son gelişmeler..

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Yapımcılığını ‘Mia Yapım' adına Banu Akdeniz'in üstlendiği ‘Kocaman Ailem', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil ve Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Yönetmenliğini Hakan İnan üstlendiği dizide, vicdan muhasebesiyle başlayan bir hikaye ve beraberindeki olaylar zinciri ekranlara geliyor.

KOCAMAN AİLEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kocaman Ailem’in son bölümünde; Nurten’in sözlerinden sonra anneler çocuklarla beraber çiftlikten ayrılmaya karar verir. Anneler çocuklardan seçim yapmalarını istediklerinde ise hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar. Selim, Ahmet ve Elif babalarını terk etmek istemiyorlardır. Anneler bunu duyduklarında yıkılır. Bu sırada Hulusi de derin bir vicdan muhasebesine girmiştir.

Çocuklarına daha fazla yalan söylemek istemiyordur. Hafıza kaybının bir oyun olduğunu onlara anlatır. Bu sefer yıkılma sırası Elif, Ahmet ve Selim’dedir. Babaları onları yine hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstüne üstlük bir de annelerinin kalplerini kırmışlardır. Bütün bunlar olurken bir de Jale ve Demir’den gelen haber çocukların dünyasını başlarına yıkacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“Kazazedelerden biri olay yerinde hayatını kaybetmiş!”

Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi, geçirdiği kaza sonucu ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder ve bunların başına neden geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir. Geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği Demir’i görevlendirir. Hulusi’nin sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KOCAMAN AİLEM YENİ FRAGMAN

KOCAMAN AİLEM SON BÖLÜM