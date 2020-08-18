Kocan Kadar Konuş Diriliş konusu ne? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş Diriliş, izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve komedi bir hikaye sunan eğlenceli anlar yaşatıyor. Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer aldığı filmde Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Serinin ikinci filmi Kocan Kadar Konuş Diriliş'de de kahkaha hiç eksik olmuyor. Peki, Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu ne? İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları…

Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kadrosunda usta oyuncuları da barındıran filmin hikayesi de ilk filmde olduğu gibi iddialı. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş konusu ve oyuncuları…

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ KONUSU

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş’un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

KOCAN KADAR KONUSU OYUNCULARI

Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor. Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan filmin diğer oyuncuları.