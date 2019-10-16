Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş filmi sinemaseverleri ekrana bağlamayı başarıyor. Filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor. İşte Kocan Kadar Konuş dizisinin konusu ve oyuncuları...

Kocan Kadar Konuş filminin konusu şöyle; Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun’un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, “kadınlığın kitabını yazmış” İzmirli ailesi yetişir.

Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Şebnem Burcuoğlu’nun aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan öykü, çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun’un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI