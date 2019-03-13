Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları…

Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları…

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrol oyuncuları olduğu Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Sinema Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

Romantik Komedi filmi Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aynı zamanda nerede çekildiği de araştırılıyor. İşte Kocan Kadar Konuş hakkında merak edilenler…

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül),

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Eda Ece (Ceren)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

FİLMİN KONUSU

Efsun (Ezgi Mola), otuz yaşına gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır.

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Filmi Bolu’nun Göynük ilçesinde çekildi.