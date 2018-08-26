Kocaoğlu’ndan plajda ilginç şov

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Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Yaz tatiline Çeşme’de devam eden ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal, Momo Beach’te arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldi.

Kendilerine özel hazırlanan locaya geçen ünlü oyuncular arkadaşları ile gün boyu denize girip güneşlendi.



Adeta kutlama yapan Rıza Kocaoğlu, kız arkadaşı ile sık sık kadehleri tokuşturdu. İçkisini bitirdikten sonra deniz kıyısına giden Kocaoğlu, alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği ilginç atlayışı ile herkesin ilgi odağı oldu.

İşte o anlar