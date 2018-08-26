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Kocaoğlu’ndan plajda ilginç şov
Kocaoğlu’ndan plajda ilginç şov
Oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile Çeşme'de yaz günlerinin keyfini çıkarıyor.
Magazin 26 Ağustos 2018 - 15:04

Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Yaz tatiline Çeşme’de devam eden ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal, Momo Beach’te arkadaşlarıyla birlikte bir araya geldi.

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Adeta kutlama yapan Rıza Kocaoğlu, kız arkadaşı ile sık sık kadehleri tokuşturdu. İçkisini bitirdikten sonra deniz kıyısına giden Kocaoğlu, alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği ilginç atlayışı ile herkesin ilgi odağı oldu.

İşte o anlar

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Son güncelleme: 15:29 - 26.08.2018
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