Kocasından Heidi Klum’a duvar parçası!

Temmuz ayında gizlice evlenen ve bir ay sonra da lüks bir yatta evliliğini yineleyen Heidi Klum, sosyal medya hesabı üzerinden eşinden gelen son derece özel hediyeyi paylaştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile dünya evine giren Heidi Klum, birlikte çıktıkları balayı tatili boyunca pek çok sosyal medya paylaşımına imza atmıştı. Son derece dikkat çekici paylaşımlarda bulunan ve çıplaklık konusunda çok rahat olduğunu gözler önüne seren Klum bu defa eşinden gelen sürpriz bir hediyeyi takipçilerinin beğenisine sundu. Kocası Tom’un kendisine 28 yıl boyunca Doğu ve Batı Berlin’i ayıran Berlin Duvarı’nın bir parçasını aldığını açıklayan Klum şunları yazdı:

“Bugün kocamdan özel bir hediye geldi… 28 yıl boyunca Doğu ve Batı Berlin’i ayıran Berlin Duvarı’nın bir parçası. Kocam, 1989’da yıkılmadan 4 hafta önce Doğu Berlin tarafında duvarın arkasında doğdu. Bu durum, kendi ebeveynlerinin içinde büyüdüğü ülkeye benzemeyen bir Almanya’da büyümesine izin verdi. Ve neşe ve yaratıcılık ve sanat ve umut… Her sabah bahçemdeki bu güzel parçaya bakacağım, duvarların inşa edilmesi gerekmediği bilgisiyle … Yıkılmak zorunda kalacaklar”