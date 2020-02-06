Kod Adı Londra konusu ve oyuncuları… Kod Adı Londra filminde kimler oynuyor?

Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverlere aksiyon dolu anlar yaşatan Kod Adı Londra Gerard Butler başrol karakteri olan Mike Banning’i canlandırıyor. Kod Adı Londra filmi hakkında tüm detaylar haberimizde…
KOD ADI LONDRA KONUSU
Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra'ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar. Saldırıların arkasında FBI'ın aradığı terörist Aamir Barkawi (Alon Aboutboul) vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher'ı (Aaron Eckhart) öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning (Gerard Butler), her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.
KOD ADI LONDRA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Gerard Butler – Mike Banning
Aaron Eckhart – Benjamin Asher, ABD Başkanı.
Morgan Freeman – Allan Trumbull
Alon Moni Aboutboul – Aamir Barkawi
Angela Bassett – Lynne Jacobs
Robert Forster – General Edward Clegg
Melissa Leo – Ruth McMillan
Radha Mitchell – Leah Banning
Charlotte Riley – Jacqueline “Jax” Marshall
Jackie Earle Haley – DC Mason
Sean O'Bryan – Ray Monroe
Mehdi Dehbi – Sultan Mansoor
Waleed Zuaiter – Kamran Barkawi, Aamir Barkawi'nin oğlu ve uşağı.
Colin Salmon – Chief Kevin Hazard
Patrick Kennedy – John Lancaster
Bryan Larkin SAS Lieutenant Will Davis
Deborah Grant – Doris, Leah'ın annesi
Anthony Delancy – Jacques Mainard
Alex Giannini – Antonio Giusti
Nancy Baldwin – Agnes Bruckner
Nigel Whitmey – Robert Bowman