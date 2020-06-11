Kod Adı: Olympus konusu ve oyuncuları… Kod Adı: Olympus’da kimler oynuyor?

Kod Adı: Olympus 2013 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Peki Kod Adı: Olympus konus ne? İşte oyuncuları ve konusu…
KOD ADI: OLYMPUS OYUNCULARI
Gerard Butler
Aaron Eckhart
Morgan Freeman
Angela Bassett
Robert Forster
Cole Hauser
Finley Jacobsen
Ashley Judd
Melissa Leo
Dylan McDermott
Radha Mitchell
Rick Yune
KONUSU
Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir…