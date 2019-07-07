Kod Adı: Olympus oyuncuları ve konusu…

Kod Adı: Olympus filminde Başkan’ın gözden düşen eski koruması Mike Banning kendini bir terörist saldırı sonrasında Beyaz Saray’ın içinde kapana kısılmış bulur. İŞte merakla beklenen film Kod Adı: Olympus’un konusu ve oyuncu kadrosu…

KONUSU

Mike Banning, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning’in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan’dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike’ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD’yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir…

OYUNCULARI

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Ashley Judd

Melissa Leo

Dylan McDermott

Radha Mitchell

Rick Yune