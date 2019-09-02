Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları ve konusu
Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film Kod Adı: Ressam televizyonda ilk kez bu akşam yayınlanacak. Kod Adı: Ressam filminin konusu ve oyuncuları haberimizde.
KOD ADI: RESSAM FİLMİ KONUSU
Hong Kong polisi, kimliğini gizleyen ve kendine “Boyacı” diyen bir suçluyu aramaktadır. Ona ulaşmak ve gerçek ismine ulaşmak için, Lee Man adında başka bir suçludan yardım istemek zorundadırlar.
KOD ADI RESSAM FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI
Yun-Fat Chow (Ressam), Aaron Kwok (Lee Man), Jingchu Zhang (Yuen Man), Catherine Chau (Müfettiş Ho)