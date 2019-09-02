Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları ve konusu

Kod Adı: Ressam filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Peki Kod Adı: Ressam filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film Kod Adı: Ressam televizyonda ilk kez bu akşam yayınlanacak. Kod Adı: Ressam filminin konusu ve oyuncuları haberimizde.

KOD ADI: RESSAM FİLMİ KONUSU

Hong Kong polisi, kimliğini gizleyen ve kendine “Boyacı” diyen bir suçluyu aramaktadır. Ona ulaşmak ve gerçek ismine ulaşmak için, Lee Man adında başka bir suçludan yardım istemek zorundadırlar.

KOD ADI RESSAM FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yun-Fat Chow (Ressam), Aaron Kwok (Lee Man), Jingchu Zhang (Yuen Man), Catherine Chau (Müfettiş Ho)