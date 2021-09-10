Kokainle yakalanan ünlü model tutuklandı

Yunanistan’ın başkenti Atina'da yaşayan ve bir televizyonda reality şov programı sunucusu dünyaca ünlü model Elena Polychronopoulou, 7.8 kilogram kokain ile yakalanarak tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da dünyaca ünlü model ve reality şov programı sunucusu Elena Polychronopoulou’nun yaşadığı Nea Smyrna’daki bir apartman dairesine baskın yapan Yunan narkotik polisleri evde yaptıkları aramada bir bavulun bölümlerine gizlenmiş 7.8 kilogram kokain ele geçirdi.

Polislerin içeri girmesi ile Elena Polychronopoulou’nun erkek arkadaşı Dimitris Reggidis’in polislere müdahale ederek saldırdığı ve polislerin saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Yunan emniyetinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki kişinin yaşadığı eve yapılan baskında bir kişinin polise mukavemet ettiği ve etkisiz hale getirildiği, yapılan aramalarda ise 7 kilo 827 gram kokain, elektronik hassas terazi, 5 bin 50 euro, 1 otomobil, 2 motosiklet ve 3 cep telefonuna el koyduğu belirtildi.

Yunanistan medyasının manşetlerinden duyurduğu haberde Atina savcılığında sorgulamaları yapılan ve ardından mahkemeye sevk edilen model Elena Polychronopoulou ve erkek arkadaşı ve Dimitris Reggidis’in uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.

ÜÇ HAFTA ÖNCE DE BİR MODEL KOKAİN İLE YAKALANMIŞTI

Yunanistan’da üç hafta önce de ünlü model ve TV sunucusu Aphrodite Barba’nın lüks otomobilinde bulunan kokain nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.