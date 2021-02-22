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Kolombiyalı şarkıcı Maluma ile Nusret buluştu

Et restoranları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe son olarak Kolombiyalı şarkıcı Maluma'yı ağırladı.

Güncellenme: 14:21, 22/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kolombiyalı şarkıcı Maluma ile Nusret buluştu

Dünyaca ünlü yıldız Maluma, Nusret’in Miami’deki restoranını ziyaret etti.

Nusret’in özel olarak servis ettiği yemeklerden ziyafet çeken Kolombiyalı şarkıcı ünlü şefle özdeşleşen ‘saltbea’ (tuz serpme) hareketini yaptı.

Maluma o anları 57 milyon takipçili Instagram sayfasına da taşıdı.

“13 YAŞINDA, GÜNDE 18 SAAT…”

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

* 1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım.

* Her gün 18 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.

* 2009-2010’da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı.