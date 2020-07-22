Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekilmiştir? Kolonya Cumhuriyeti konusu ve oyuncuları…

Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin gibi son dönemin dikkat çeken isimlerinin başrolünde olduğu Kolonya Cumhuriyeti, bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Güldür Güldür ekibinin yaptığı Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Murat Kepez'in yaptığı Kolonya Cumhuriyeti, son dönemde dikkat çeken filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu akşam televizyonlarda yayınlanacak Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu Peker Mengen

Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek Hilmi

Uğur Bilgin Bahtiyar

Ersin Korkut Salih

Gülhan Tekin Macide

Öner Ateş Muhabir Ümit