Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekilmiştir? Kolonya Cumhuriyeti konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Murat Kepez'in yaptığı Kolonya Cumhuriyeti, son dönemde dikkat çeken filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu akşam televizyonlarda yayınlanacak Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU
Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.
KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.
KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI
Çağlar Çorumlu Peker Mengen
Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek Hilmi
Uğur Bilgin Bahtiyar
Ersin Korkut Salih
Gülhan Tekin Macide
Öner Ateş Muhabir Ümit