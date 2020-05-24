Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile sinemada yayınlanırken dikkatleri üzerinde toplayan film Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi. Peki Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez’in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği Kolonya Cumhuriyeti’nde başrolleri Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin paylaşıyor. Peki Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne, nerede çekildi? İşte detaylar…

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.

OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Çorumlu Peker Mengen

Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek Hilmi

Uğur Bilgin Bahtiyar

Ersin Korkut Salih

Gülhan Tekin Macide

Öner Ateş Muhabir Ümit

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.