Kolpaçino 3. devre filmi konusu ne? Kolpaçino oyuncuları kimler?

Temposu ve kurgusunun yanı sıra birbirinden komik replikleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını yazdıran Kolpaçino 3. devre bu akşam televizyonda yayınlanacak. Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ve Erkan Petekkaya'nın başrollerinde yer aldığı Kolpaçi 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Aksiyon komedi filmi olan Kolpaçino başrollerinde Şafak Sezer, Erkan Petekkaya ve Aydemir Akbaş yer alıyor. Kült komedi filmi serisinde yine ekibin başına gelen birbirinden komik olaylar anlatıyor. İşte Kolpaçino 3. konusu ve oyuncuları…

KOLPAÇİNO 3. DEVRE KONUSU

Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile'den ayrılmıştır ve oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte, oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında ‘Başkan' lakaplı mafya babasının adamlarından birinin telefonu Özgür'ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.

KOLPAÇİNO 3 OYUNCULARI

Yönetmenliğini ve senaristliğini Şafak Sezer’in üstlendiği Kolpaçino filmi başrollerinde Şafak Sezer, Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü’nün yer alıyor.