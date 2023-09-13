İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç aynı filmde
Komedi serisi 'Kolpaçino' 7 yıl aradan sonra 4'üncü filmiyle dönüyor. Ekip çekimlere geçen günlerde başladı. İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç'ın da filmde yer alacağı ortaya çıktı.
Şafak Sezer’in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’le paylaştığı ‘Kolpaçino 4’ün çekimlerine geçen gün başlanmıştı.
Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmde İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç’ın da yer alacağı ortaya çıktı.
Serdar Ortaç Tiktok canlı yayınından yaptığı açıklamada filmin çekimleri için Adana veya Gaziantep’e gideceğini ve filmde İbrahim Tatlıses’in de yer alacağını söyledi.
“TİKTOK’A GİRİNCE SAPITIYORUM”
Ortaç, TikTok’tan kaçmak için ‘Kolpaçino 4’e katıldığını da belirtti.
“TikTok’a girince içki içiyorum ve sapıtıyorum” diyen Ortaç, filmin çekimlerinin başladığında rahatladığını ve TikTok’u unuttuğunu söyledi.
‘ÖZGÜR’ÜN HESAPLAŞMASI
Kasım ayında vizyona girecek olan film, ‘Özgür’ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.