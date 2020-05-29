Kolpaçino filmi kaç yılında çekildi? Kolpaçino konusu ne, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2009 yılında büyük beğeni toplayan ve daha sonra seri film haline gelen Kolpaçino, bu akşam ilk filmi ile televizyon ekranlarında olacak. Şafak Sezer, Aydemir Akbaş gibi isimlerin oynadığı Kolpaçino ile ilgili bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Atil İnaç'ın yaptığı ve son dönem Türk sinemasının kült filmlerinden olan Kolpaçino, bu akşam yine güldürmeye geliyor. İşte sinemaseverlerin merak ettiği Kolpaçino filminin konusu ve oyuncuları…

KOLPAÇİNO KONUSU

Her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.



Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!

KOLPAÇİNO OYUNCULARI

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Kemal İnci / Kudret

Ali Sürmeli / Ateş

Hakan Ural / Sırrı

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu