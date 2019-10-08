Başrollerinde Aydemir Akbaş ile Şafak Sezer'in yer aldığı Kolpaçino filmine dair ayrıntılar merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini Atıl İnanç üstleniyor. İşte Kolpaçino filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Kolpaçino, son dönem Türk sinemasının parodi-yapımları arasında özgün senaryosuyla öne çıkan yapımlardan biri. Birbiriyle bağlantılı yedi komik karakterin bir günde başına gelen olağanüstü olayların komik bir şekilde beyazperdeye yansıtıldığı bu filmde Şafak Sezer, başrolde yer alıyor.

KOLPAÇİNO FİLMİNİN KONUSU

Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar.

Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri'nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür!

KOLPAÇİNO FİLMİNİN OYUNCULARI

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Kemal İnci / Kudret

Ali Sürmeli / Ateş

Hakan Ural / Sırrı

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu