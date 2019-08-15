Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino filmi konusu ne?

Temposu ve kurgusunun yanı sıra birbirinden komik replikleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını yazdıran Kolpaçino bu akşam bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş’ın içerisinde yer aldığı grubun başından geçen komik olayları anlatan film sevirerek izlenmeye devam ediyor. İşte Kolpaçino hakkında merak edilenler…

Aksiyon komedi filmi olan Kolpaçino başrollerinde Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş yer alıyor. 2009 yapımı komedi filmide birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenleri anlatıyor. İşte Kolpaçino konusu ve oyuncuları…

KOLPAÇİNO KONUSU

Tayfun, İstanbul’un ünlü suç adamlarından Ateş’in yanında çalışmaktadır. Kendisinden mal çaldığını düşünen Ateş, Tayfun’u 10 gün içinde eksilen mallarını geri getirmek ve 50 bin dolarla cezalandırır. Tayfun bu parayı bulmak için Dolapdereli Sabri’den yardım ister. Sabri ona bu parayı çıkarmanın yolu olarak illegal kumarhane işini önerir. Tayfun bu işe uygun olarak arkadaşı Özgür’ün evini düşünür. Sabri ve Tayfun konuyu Özgür’e açar; Özgür, ailesinin tatile gitmesinden yararlanarak kumar gelirinden belirli bir pay karşılığında evini onlara kiraya verir.

Kumarhanenin açılışından kısa süre sonra, İstanbul’un hatırı sayılı isimleri arasında oynanan barbut oyunu sırasında başlayan tartışmada Ateş’in yeğeni Hüseyin diğer bir mafya ailesinin başı olan Sırrı’nın ağabeyi Ekrem ve yanındaki adamını öldürür. Sırrı'nın, ağabeyinin öldürülmesinden kendilerini de sorumlu tutacağından korkan Sabri, Tayfun ve Özgür ile oyun sırasında odada olanlar cesetlerden kurtulmaya karar verir.

7 kişilik ekip başlarından geçen maceralardan sonra ormanlık bir alanda cesetlerden kurtulmayı başarırlar, bu arada Sabri ile durumlarının ciddiyetini kavrayamayan Özgür arasında kavgalar yaşanır. Temizlik için döndükleri evde Ekrem’in ağabeyi Sırrı tarafından yakalanırlar ve götürüldükleri çamaşırhanede sorguya çekilirler. Tam bu sırada Ateş ve adamları Sırrı’yı baskına uğratır. Ailelerin birbirlerini yok ettiği çatışmada çamaşır makinesinin içine saklanarak kurtulurlar.

KOLPAÇİNO OYUNCULARI

Şafak Sezer / Özgür

Aydemir Akbaş / Dolapdereli Sabri

Ali Çatalbaş / Tayfun

Ebubekir Öztürk / Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül / Şahin

Kemal İnci / Kudret

Ali Sürmeli / Ateş

Hakan Ural / Sırrı

Eriş Akman / Emrullah

Gizem Denizci / Burcu