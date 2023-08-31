Koltuk altı kıllarını almayan Michael Jackson’ın kızına eleştiri yağmuru

Müzik efsanesi Michael Jackson'ın üvey kızı Paris Jackson'la ilgili şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Paris Jackson, salı günü merhum babası Michael Jackson’ın 65. doğum gününe dair anma videosunu Instagram’da paylaşırken koltuk altlarının görünmesinin ardından internette hedef tahtasına oturtuldu.

Videoda, koltuk altı kılları görünen Jackson, yıllardır tıraş etmediğini ve orada kıllarının olduğunu bile unuttuğunu söyledi.

Ancak bazı internet kullanıcıları, olaya ünlü isim kadar sakin yaklaşmadı. Instagram’daki gönderiye yorum yapan bazı kişiler, Jackson’ı koltuk altı kıllarıyla göründüğü için eleştirdi.

“BUNDAN NEFRET EDİYORUM”

Başka bir videoda, babasının doğum gününü kutlayan insanlardan nefret ettiğini itiraf eden genç kadın, bu günü kutlamak isteyen hayranlarının iklim değişikliğine dikkat çekme veya hayvan hakları aktivizmi gibi “sevdikleri” bir şeye dahil olmaları gerektiğini söyledi.

“Ona saygı göstermek ve doğum gününde onu onurlandırmak istiyorsanız, benim önerim bu olur.” diyen Jackson, “Babamın doğum günü için hiçbir şey paylaşmadığım zamanlar oldu ve insanlar aklını yitirdi. Bana kendimi öldürmemi söylüyorlar. Ve aslında Instagram’da paylaştıklarımı temel alarak kendi babama olan sevgimi ölçüyorlar.” diyerek şikayetini dile getirdi.

Michael Jackson, 2009 yılının Haziran ayında, henüz 50 yaşındayken, sakinleştirici propofolün (uyumasına yardımcı olması için yatmadan önce ‘süt’ olarak adlandırdığı) kazara aşırı dozda alınması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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