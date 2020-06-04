Kong Kafatası Adası konusu ne, oyuncuları kimler? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?

Kong Kafatası Adası konusu ne, oyuncuları kimler? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?

Başrollerinde Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson ve Brie Larson gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Kong Kafatası Adası izleyicilerin merak konusu oldu. Kong Kafatası Adası filmi efsanevi goril King Kong'un tarihine bir bakış sağlıyor. Peki, Kong Kafatası adası nerede çekildi? İşte, Kong Kafatası adası konusu ve oyuncuları…

Sinemanın kült karateri King Kong'un köklerine inmek isteyenler için adeta görsel bir ziyafet sunan Kong Kafatası adası filmi sinemanın ardından televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Kong Kafatası adası nerede çekildi? İşte, Kong Kafatası adası konusu ve oyuncuları…

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kong: Kafatası Adası filminin çekimleri Hawaii'de ve Vietnam'ın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.

KONG KAFATASI ADASI KONUSU VE OYUNCULARI

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.