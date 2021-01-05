Köpek saldırısında eli parçalanan oyuncunun davasında yeni gelişme

Oyuncu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş’ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun ‘Dogo Argentino’ cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.
Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy’un köpeğine saldırmaya başlamıştı.
Rüzgar Aksoy köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli parçalanan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
HAPSİ İSTENDİ
Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianame kabul edilirse Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. (DHA)